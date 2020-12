Vodafone 5G-Mobilfunk: 20 Prozent Rabatt auf Red-Tarife sichern

Tarif-Aktion

Red XS mit 4 GB statt 29,99 jetzt 23,99 Euro

Red S mit 10 GB statt 39,99 jetzt 31,99 Euro

Red M mit 20 GB statt 49,99 jetzt 39,99 Euro

Red L mit 40 GB statt 59,99 jetzt 47,99 Euro

So kann man jetzt als Neukunde bei Abschluss eines neuen Vodafone-Red-Vertrags für die ersten 24 Monate kräftig sparen. Schon zum Black Friday hatte der Mobilfunkanbieter dieses Angebot aufgelegt, jetzt steht es noch einmal für kurze Zeit zur Verfügung. Den Rabatt in Höhe von 20 Prozent vom Monatspreis könnt ihr euch mit dem Gutschein-Code DEAL20 sichern.Der Rabatt wird dann 2 Jahre lang von der monatlichen Rechnung abgezogen, danach zahlt man den vollen Preis. Man kann sich bei den Red- und Red-Young-Tarifen dabei zudem auch ein neues Smartphone mit buchen.Der Red XL-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 79,99 Euro scheint von der Rabatt-Aktion ausgenommen zu sein. Zumindest kann man den Red XL-Tarif bei den Angeboten nicht finden. Online wird nur den Hinweis gegeben, dass man diesen Tarif telefonisch buchen kann.Die Bereitstellung ist derzeit auch kostenlos, damit spart man weitere 39,99 Euro. Versandkosten in Höhe von regulär 4,99 Euro werden zusätzlich erlassen.Die Aktion lohnt sich besonders, wenn man ein aktuelles Smartphone wie das iPhone 12 dazu bucht. Man zahlt dann zum Beispiel für den Red L-Tarif mit einem iPhone 12 mit 64 GB 71,99 Euro im Monat und einmalig für das Gerät 49,90. Effektiv kommt ihr so bei 2 Jahren auf 1777,75 Euro. Attraktiv wird die Aktion, wenn man sich die regulären Preise klarmacht.Abzüglich des regulären Preises für das iPhone 12 in Höhe von 876,30 Euro zahlt ihr 901,45 Euro insgesamt oder 37,56 Euro monatlich, und damit noch einmal über 10 Euro weniger jeden Monat, als wenn ihr den Tarif mit Aktions-Rabatt aber ohne das neue Smartphone bucht. Im Vergleich zum normalen Tarifpreis spart ihr somit über 22 Euro monatlich.