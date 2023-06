Neues EU-Gesetz: Auf Inlandsflügen soll die Ausweiskontrolle kommen

Kontrollen an Flughäfen kosten Zeit, dienen aber der Sicherheit. Die EU-Kommission will jetzt die Richtlinien, wie Flugdaten gesammelt werden, nachschärfen. Kommt der Gesetzesentwurf wie geplant, wird es in Zukunft auch vor EU- und Inlandsflügen Ausweiskontrollen geben.

Ausweiskontrollen auf Inlands- und EU-Flügen soll kommen

Organisation noch unklar

Zusammenfassung EU-Kommission will Richtlinien zur Datenerhebung verschärfen

Neue Ausweiskontrollen auf EU- und Inlandsflügen

Fluggesellschaften sollen API-Daten sammeln

EU-Abgeordnete kritisieren Vorhaben, da Kontrolle zu Verzögerungen führt

Mit dem 11. September 2001 haben sich die Anforderungen an die Sicherheit im Flugverkehr schlagartig verändert. Seitdem wurden rund um den Globus an allen Flughäfen deutlich schärfere Kontrollen eingeführt. Geht es nach einem Vorhaben der EU-Kommission, will man jetzt für Flüge in der EU und den Mitgliedstaaten ein neues, einheitliches Regelwerk erlassen, dass sich besonders wegen eines Punktes für Flieger spürbar auswirken könnte: neue Ausweiskontrollen.Geht es nach dem Willen der europäischen Gesetzgeber, soll es in Zukunft sowohl innerhalb Deutschlands als auch flächendeckend in der gesamten EU Ausweiskontrollen auf Flügen geben. Im Gegensatz zum internationalen Flugverkehr, wo die Ausweiskontrolle mindestens einmal zwingend durch Grenzbeamte durchgeführt wird, will die EU aber die Fluggesellschaften in die Pflicht nehmen. Diese sollen die sogenannten API-Daten (Advance Passenger Information), inklusive der Identität aller Fluggäste, für jeden Flug sammeln müssen.Jeder Reisende weiß, dass Kontrollen von Einzelgästen an Flughäfen optimal organisiert sein müssen, um nicht für Verzögerungen zu sorgen. Und genau hier wirft der Entwurf der EU die Frage auf, wo und wie die Fluggesellschaften die nötigen Kontrollen durchführen werden. Zum Vorbild nehmen könnte man sich hier unter anderem Spanien, wo entsprechende Regeln für Inlandsflüge schon bestehen. In anderen EU-Ländern werden bei der Gepäckabfertigung Ausweiskontrollen durchgeführt.Das Vorhaben der EU-Kommission ist unter den Abgeordneten umstritten. Jan-Christoph Oetjen, Europaabgeordneter der FDP, äußert laut Bericht des Spiegels die Befürchtung, dass künftig auch bei Inlands und EU-Flügen schon am Check-in-Schalter zwingend der Ausweis für einen Scan vorgelegt werden muss - und das wird unweigerlich zu Verzögerungen führen. "Die Zeiten, in denen man einfach zum Gate geht und abfliegt, wären vorbei", so Oetjen.