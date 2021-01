Proton: Mozilla arbeitet derzeit an einem neuen Design für Firefox

Die Entwickler von Firefox möchten dem Webbrowser ein überarbeitetes Design spendieren. Der neue Look ist unter dem Namen Proton bekannt und wird vermutlich mit dem Update auf Firefox 89 in die Anwendung in­te­griert. Die Inhalte lassen sich bald in den Nightly-Versionen finden.

Das letzte Design-Update liegt drei Jahre zurück

Design wird in Firefox 89 integriert

Das letzte große Design-Update für Firefox liegt inzwischen mehr als drei Jahre zurück und war unter der Bezeichnung Photon bekannt. Wie Ghacks schreibt, möchte Mozilla das Aussehen des Browsers nun zu einem großen Teil überarbeiten. Neben der Adress- und Tableiste sollen auch das Hauptmenü, die Infoleisten, die Kontextmenüs und viele weitere Elemente von Firefox angepasst werden. Wie das Proton-Design am Ende aussieht, ist aktuell noch ziemlich unklar. Dazu könnte es in den nächsten Wochen erste Details geben.Aktuell plant Mozilla, das Proton-Design in die Firefox-Version 89 einzubauen und damit Mitte Mai 2021 an alle Nutzer zu verteilen. Es wäre aber denkbar, dass die Entwickler den Release-Termin noch einmal verschieben müssen. Wer die experimentellen Nightly-Builds nutzt, kann einige Elemente des neuen Looks schon vorher zu Gesicht bekommen. Die neuesten Builds lassen sich über diese Seite herunterladen.Schon jetzt gibt es in der Nightly-Version eine Möglichkeit, mit der sich der zukünftige Look aktivieren lässt. Hierzu müssen die Nutzer "about:config" in die Adressleiste eingeben und den Wert "browser.proton:enabled" auf "true" setzen. Momentan funktioniert die Option al­lerdings noch nicht, da das Proton-Design noch nicht in den Browser eingebaut wurde.