Tor-Browser-Alpha für Android auf neuer Firefox-Basis ist gestartet

Nachdem Mozilla vor kurzem die neu gestaltete Version des Webbrowsers Firefox für Android veröffentlicht hat, wird nun auch an einer neuen Version des Tor-Browsers gebastelt. Die erste Alpha-Version ist schon gestartet.

Tor-Browser Alpha basiert jetzt auf Firefox 81

Das eingebaute NoScript-Add-on wurde auf die neueste Version aktualisiert.

Die Telemetrie-Sammlung ist deaktiviert.

Das Zwischen-CA-Vorladen ist deaktiviert.

TLS 1.0 und 1.1 sind deaktiviert.

DNS-Leak-Schutz implementiert.

Add-on-Blocklisten-Aktualisierungs-URL bereinigt.

Crash-Reporter deaktiviert.

Verbindungsbildschirm und Netzwerk-Einstellungsbildschirm neu gestaltet.

System-Download-Manager wird nicht verwendet.

"Nur privater Browsing-Modus" auf Android.

Standardsuchmaschine in DuckDuckGo geändert.

Push-Funktionalität deaktiviert.

Einstellungen der Sicherheitsstufe implementiert.

Cleartext-Verkehr verbieten.

Der Tor-Browser für Android setzt dabei nun auf die überarbeitete Android-Firefox-Version auf. Das berichtet das Online-Magazin Ghacks . Die neue Version des Tor-Browsers für Android, kann ab sofort getestet werden. Fehler und Probleme sind aufgrund des Alpha-Status der Version zu erwarten, schreibt Ghacks - bekannt von schwerwiegenden Problemen ist aber bisher nichts.Die neue Alpha-Version des Tor-Browsers basiert auf Firefox 81 für Android. Mozilla hatte das Update Ende September 2020 veröffentlicht, nun macht sich das Tor-Projekt bereits an das Testen der Adaption, und das dürfte spannend werden. Denn der Sprung ist ziemlich groß. Die aktuelle Version des Tor-Browsers für Android basiert auf Firefox 68. Der Umstieg auf die neue Firefox-Version erforderte zahlreiche Anpassungen.Dazu gehört die Neuimplementierung der Benutzeroberflächen, was sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Gut vier Monate arbeitet das Tor-Projekt-Team bereits an dem großen Update. Interessierte Android-Benutzer können die Alpha-Version des neuen Tor-Browsers von der offiziellen Download-Seite herunterladen . Dabei gilt wie für alle Alpha-Versionen, dass man mit unvorhergesehenen Fehlern rechnen muss.Das Changelog hebt zahlreiche Änderungen und Verbesserungen hervor, unter anderem:Der Tor-Browser entfernt einige eingebaute Funktionen des Webbrowsers Firefox für Android, da dieser mit Rücksicht auf Datenschutz und Sicherheit entwickelt wurde. Die neue Firefox-Basis verbessert die Web-Kompatibilität und die Leistung des Browsers.