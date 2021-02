Nach Ärger um Logo: Firefox-Fuchs kommt "fuchsiger" zurück denn je

Da traf es jetzt Mozilla: Die Firefox-Macher mussten sich mit einem kleinen Shitstorm der besonderen Art herumplagen. Bei Twitter war ein angeblicher Entwurf eines neuen Firefox-Logos aufgetaucht, das die Gemüter so richtig erhitzte - denn der Fuchs war verschwunden.

Der Fuchs ist noch da

Mozilla Firefox - Open Source Web-Browser

Siehe auch:

Mozilla

Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein wie viele Internet-Nutzer vermuteten "offizielles" Firefox-Logo sondern eigentlich viel mehr um einen überspitzen Gag, der auch voll seine Wirkung entfaltete. Bei Twitter hatte der Nutzer " Real Luigi " den Stein ins Rollen gebracht und ein Bild mit dem angeblichen Logo-Entwurf veröffentlicht. Dazu schrieb er: "Sie haben den verdammten Fuchs gekillt."Das machte schnell die Runde, Twitter und das Netz antwortete mit einer Vielzahl an mehr oder weniger lustigen Memes Nun hat sich auch Mozilla zu dem Vorfall geäußert und bestätigt, dass der Fuchs weiter ein Bestandteil des offiziellen Logos bleibt. Das jüngste Nightly-Build hat sogar ein extra-fuchsiges Logo bekommen (obwohl es sich dabei streng genommen um einen Hund - den Shiba Inu - und nicht um einen Fuchs handelt).Im Firefox-Blog äußerte sich Mozilla zudem so: "Wenn Sie diese Woche im Internet unterwegs waren, haben Sie vielleicht das eine oder andere Meme über das Firefox-Logo gesehen. Und ja, das sind großartige Neuigkeiten für uns. Sicher, es ist stressig, wenn Hunderttausende von Menschen drei Tage lang in Großbuchstaben Dinge wie "Gerechtigkeit für den Fuchs" in Ihren Erwähnungen schreien, aber letztendlich bedeutet das, dass die Menschen über die Marke auf eine Art und Weise nachdenken, wie sie es vielleicht seit Jahren nicht mehr getan haben."