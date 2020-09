Firefox Send ist am Ende: Mozilla gibt sich Kriminellen geschlagen

Mozilla bekommt die Probleme mit einem recht populären Dienst nicht in den Griff und hat sich jetzt entschieden, diesen komplett einzustampfen. Es geht hierbei um das erst vor etwas über einem Jahr gestarteten Firefox Send

Auch Firefox Notes fällt weg

Es dürfte wohl einer der enttäuschendsten Starts eines neuen Dienstes seit langer Zeit sein. Denn schon in der Testphase gab es viel Interesse und Anerkennung. Und auch nach dem Launch riss die Begeisterung vieler Nutzer erst einmal nicht ab. Dann aber begannen weniger wohlmeinende Kreise den Dienst zu missbrauchen. Alle Bemühungen des Teams bei Mozilla, die daraus resultierenden Probleme in den Griff zu bekommen, führten nicht zum Erfolg.Kriminelle nutzten Firefox Send in wachsendem Ausmaß, um Malware zu verteilen und Spearfishing-Angriffe umzusetzen. Kürzlich verkündete Mozilla daraufhin, den Dienst vorübergehend außer Betrieb zu nehmen und bessere Sicherheits-Mechanismen einzubauen. Aus nicht näher erläuterten Gründen entschied man sich nun aber dazu, das Angebot gar nicht mehr wieder anzuschalten.Firefox Send war eine der bisher wohl durch­dach­testen Lö­sungen für den Aus­tausch größerer Da­teien. Nutzer konnten hier Files uploaden und dann unter anderem ein­stellen, wer diese herunter­laden kann, wie oft dies mög­lich ist und wie lange die Datei maximal verfüg­bar gehalten wird. Hinzu kam eine ordent­liche Versch­lüsselung der Trans­port­wege. Das ermög­lichte eine wesent­lich bessere Kon­trolle der Ver­breitung von Daten, als es bei den meisten nor­malen Cloud-Sharing-Angeboten der Fall ist.Neben Firefox Send wird Mozilla auch Firefox Notes einstellen. Dabei handelt es sich um einen Notizen-Dienst, bei der die Inhalte ebenfalls über Ende-zu-Ende-verschlüsselte Wege zwischen dem PC und einer zugehörigen Android-App ausgetauscht werden können. Ende November soll Schluss sein. Die Browser-Erweiterung wird weiterhin funktionieren und ein Export der gespeicherten Notizen ist ebenfalls weiterhin möglich. Der Austausch fällt aber durch die Abschaltung der Systeme im Hintergrund im November weg.