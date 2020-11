Bald ist wirklich Schluss: Firefox 84 ist letzte Version mit Flash-Support

Bei Firefox 84 wird es sich voraussichtlich um die letzte Version des Web­brow­sers, die über eine Unterstützung für den Adobe Flash Player ver­fügt, handeln. Damit haben die Nutzer ab Januar auch keine Möglichkeit mehr, das inzwischen stark veraltete Flash-Plugin zu verwenden.

Flash lässt sich nicht mehr aktivieren

Adobe stellt keine Updates mehr bereit

Mozilla hat im Rahmen der Veröffentlichung von Firefox 83 angekündigt , dass der Flash-Support ab der übernächsten Version komplett entfallen wird. Die Preview-Builds im Nightly-Channel bringen schon seit dem 17. November keine Flash-Unterstützung mehr mit sich. Am 14. Dezember soll dann auch der Beta-Channel folgen. Mit der Version 85 wird es überhaupt keinen Flash-Support mehr geben. Das Update wird am 26. Januar 2021 veröffentlicht.Sobald die Unterstützung für den Adobe Flash Player aus dem Browser entfernt wurde, gibt es für die Firefox-Nutzer keine Option mehr, mit welcher der Flash-Support wieder aktiviert wer­den kann. Das Adobe Flash-Plugin soll be­reits ab dem 12. Januar 2021 nicht mehr funk­tio­nie­ren und keine Flash-Inhalte mehr laden.Natürlich handelt es sich bei Firefox nicht um den einzigen Browser, der zukünftig ohne Flash-Support ausgeliefert wird. Da die Technologie inzwischen als stark veraltet und unsicher gilt, wurde der Adobe Flash Player in den letzten Jahren aus vielen Produkten entfernt. Neben Mozilla haben auch Microsoft und Google die Unterstützung des Flash-Players eingestellt.Adobe hat im Sommer bekanntgegeben, dass die Flash-Software am Ende des Jahres das End-of-Life (EOL) erreicht haben wird. Ab diesem Termin werden keine Sicherheits-Updates mehr bereitgestellt. Zudem werden die Download-Links von der offiziellen Webseite entfernt.