Firefox nativ für M1-Macs: Extrem simples Update - dann sehr schnell

Das Entwickler-Team hinter dem Firefox-Browser hat mit der kürzlich be­reit­ge­stell­ten Version 84 inzwischen auch den Umstieg auf die neue ARM-Architektur Apples vollzogen. Das soll erhebliche Performance-Vorteile mit sich bringen.

Prüfung ist einfach

Mozilla Firefox - Open Source-Browser

Die Umstellung funktioniert dabei erstaunlich einfach: Wer auf seinem neuen Mac mit M1-Chip bereits den Firefox für Intel-Systeme im Rosetta-Emulator genutzt hat, bekommt ganz nor­mal das automatische Update auf Firefox 84 eingespielt. Nach einem Neustart wird dann di­rekt und ohne weiteres Zutun des Nutzers die ARM-Ausgabe aktiviert. Damit schaffen es die Mo­zil­la-Entwickler, deren Produkte oft genug etwas sperriger daherkommen als die der Kon­kur­renz, einen wesentlich flüssigeren Übergang als andere anzubieten.Wer Erfahrungen mit der emulierten Version hat, dürfte allerdings kaum in übermäßigen Jubel ausbrechen. Denn es ist keineswegs so, dass die Intel-Fassung auf den M1-Macs langsam arbeitete. Apple hat mit Rosetta 2 und dem neuen SoC immerhin so gute Arbeit abgeliefert, dass der Browser sich immer noch mindestens genauso schnell anfühlte wie auf einem Vorgänger-Mac mit Intel-Chip.Und trotzdem bringt der Umstieg doch noch ein­mal einen fühlbaren Geschwindigkeits-Vorteil: Die Entwickler selbst sprechend davon, dass die ARM-Version 2,5 Mal schneller startet. In der Pra­xis sieht dies so aus, dass das Browser-Fens­ter nicht nach zwei, sondern nach einem kur­zen Hüpfer des Dock-Icons nutzbar ist. Doch nicht nur der Start soll schneller sein. Auch die Nutzung von Webseiten und kom­ple­xe­ren Web-Anwendungen soll wesentlich flüs­si­ger möglich sein, da auch das komplette Ren­de­ring na­tiv auf dem ARM-Chip stattfinden kann.Wer sich nicht sicher ist, ob auf dem neuen ARM-Mac tatsächlich auch die native Firefox-Version vorhanden ist, kann dies einfach überprüfen. Nach Eingabe von "about:support" in die Adressleiste gibt der Browser eine Liste diverser Status-Informationen aus. Steht unter dem Punkt Rosetta Translated der Eintrag "false", läuft der Browser nicht in der Emulation und damit direkt als ARM-Software.