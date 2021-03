Firefox: Mozilla entfernt den Kompakt-Modus aus dem Browser

Mozilla arbeitet aktuell an einem neuen Look für den Firefox-Browser . Mit dem Proton genannten Design möchten die Entwickler offenbar auch den Kompakt-Modus aus Firefox entfernen. Mozilla zufolge wird diese Option wegen ihres versteckten Platzes nur von wenigen Nutzern verwendet.

Viele Nutzer nutzen mehr als 768 Pixel

Mozilla Firefox - Open Source Web-Browser

Firefox verfügt momentan noch über die Möglichkeit, die Höhe der Tableiste sowie der Navigationsleiste anzupassen. Über das Anpassen-Menü kann der Modus von "Normal" auf "Kompakt" oder "Touch" geändert werden. Mit dem Kompakt-Modus nehmen die Be­dien­ele­men­te etwas weniger Platz ein, sodass das Fenster mit der aktuell geöffneten Webseite größer dargestellt werden kann. Das kommende Proton-Design soll die Standardgröße der Tableiste und der Navigationsleiste deutlich erhöhen.Dennoch haben die Entwickler entschieden, dass der Kompakt-Modus bald aus dem Browser verschwinden soll. Die Einstellung soll nur von einer kleinen Anzahl an Nutzern verwendet werden. Hierfür dürfte die versteckte Plat­zie­rung im Anpassen-Menü verantwortlich sein. Der Kompakt-Modus spielt hauptsächlich dann eine große Rolle, wenn der Nutzer über einen Monitor mit einer Höhe von 768 Pixeln verfügt.Wie aus einem Bugzilla-Post (via Ghacks ) hervorgeht, wird die Höhe von 768 Pixeln nur noch von 31,7 Prozent der Firefox-Nutzer ver­wen­det. Etwa 61,6 Prozent nutzen eine Höhe von mehr als 768 Pixeln. Daher hält Mozilla den Standard-Modus für ausreichend.Von der Abschaffung der Option scheinen nicht alle Firefox-Nutzer begeistert zu sein. Ob Mozilla den Kompakt-Modus tatsächlich aus seinem Browser entfernen wird, bleibt also noch unklar. Sollte die Einstellung nicht mehr vorhanden sein, können die Anwender immer noch auf Alternativen ausweichen. Es ist beispielsweise möglich, ein kompaktes Design mit Hilfe der 'userChrome.css' zu erstellen oder den Browser über den 'about:config'-Tab anzupassen.