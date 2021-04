Wegen Proton: Release von Firefox 89 um zwei Wochen verschoben

Mozilla hat den Launch der übernächsten Firefox-Version 89 um wenige Wochen verschoben. Während das Browser-Update ursprünglich Mitte Mai erscheinen sollte, wird der Release nun doch erst Anfang Juni stattfinden. Hierfür soll die neue Designsprache Proton verantwortlich sein.

Beta-Phase wurde um zwei Wochen verlängert

Firefox 88 wird wie geplant erscheinen

Release bringt eine neue Designsprache mit sich

Mozilla Firefox - Open Source Web-Browser

Siehe auch:

Schon vor längerer Zeit hatte Mozilla das Erscheinungs-Datum für Firefox 89 auf den 18. Mai 2021 festgelegt. Nun haben sich die Entwickler entschieden, die Aktualisierung erst am 1. Juni bereitzustellen. Damit wurde der Release um genau zwei Wochen nach hinten ver­scho­ben. Die Beta-Phase wird dann sechs statt vier Wochen dauern, sodass es mehr Builds gibt.Die Verschiebung von Firefox 89 hat keine Auswirkung auf die Veröffentlichung der vor­he­ri­gen Browser-Version. Firefox 88 wird also wie geplant am 20. April 2021 das Licht der Welt erblicken. Die kommenden Firefox-Builds werden allerdings erst später zur Verfügung gestellt. Alle Release-Termine ab Juni werden ebenfalls um zwei Wochen verschoben, sodass Firefox 90 am 29. Juni erscheint und Firefox 91 am 27. Juli ausgerollt wird.Laut Ghacks hat Mozilla den Entwicklungs-Zeitraum der Firefox-Version 89 nicht ohne Grund verlängert. Der Release soll umfangreiche Neuerungen mit sich bringen. Hierzu zählt vor allem das Proton-Design, das zahlreiche visuelle Änderungen enthält und dem Browser einen komplett neuen Look verpasst. Die Entwickler dürften noch etwas Zeit benötigen, um alle Elemente in Firefox einzubauen. Außerdem müssen die Neuerungen getestet werden.