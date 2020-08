Firefox gegen Rassismus: Master-Passwort durch Hauptpasswort ersetzt

Firefox verfügt schon seit einiger Zeit über einen integrierten Passwort-Manager, der alle hinterlegten Kennwörter wiederum mit einem einzigen Passwort schützt. Bisher war dieses Kennwort als "Master-Passwort" be­kannt. Aus politischen Gründen wurde der Ausdruck nun umbenannt.

Anstelle des Master-Passworts kommt in der aktuellen Version von Firefox nun der Begriff "Hauptpasswort" zum Vorschein. Im englischsprachigen Raum wird der Ausdruck "Primary Password" verwendet. Das hat Mozilla in einem Support-Beitrag angekündigt. Auf die Nut­zung des Begriffs "Master" wird in Zukunft verzichtet, da das Wort von einigen Nut­zern als diskriminierend empfunden werden könnte. Das Wortpaar "Master/Slave" lässt sich auf die Zeit der Sklaverei zurückführen und wird heutzutage als rassistisch angesehen.Zu der Bezeichnung "Hauptpasswort" be­zie­hungs­wei­se "Primary Password" lässt sich hin­ge­gen kein rassistischer Bezug herstellen, wes­halb Mozilla sich dazu entschlossen hat, auf diesen Begriff umzusteigen. Der neue Ausdruck wird mit der Version 80 in den Browser in­te­griert. Neben der sprachlichen Änderung bringt die ab sofort verfügbare Aktualisierung auch noch einige weitere Neuerungen mit sich. So wurde die Startseite über­ar­bei­tet. Außerdem kann der Browser nun als Standard-App zum Öffnen von PDF-Dateien festgelegt werden.Bei Mozilla handelt es sich nicht um das einzige IT-Unternehmen, das im Kampf gegen Ras­sis­mus einen derartigen Schritt unternommen hat. Google hatte bereits vor einiger Zeit da­mit begonnen, die "Blacklist" im Chrome-Browser in "Blocklist" umzubenennen. Vor gut zwei Monaten wurden dann die letzten Verweise auf das Wort "Blacklist" entfernt. Auch am Li­nux-Kernel wurden ähnliche Änderungen vorgenommen. Hier wurden Begriffspaare wie "Black­list/Whitelist" und "Master/Slave" durch politisch korrekte Bezeichnungen ersetzt.