RKI Corona-Warn-App startet integriertes Kontakt-Tagebuch

Eine praktische Neuerung können Nutzer der deutschen Corona-Warn-App auf dem iPhone ausprobieren: Die App des Robert Koch-Instituts (RKI) hat nun ein eigenes Kontakt-Tagebuch mit an Bord, sodass man Personen eintragen kann, mit denen man persönlichen Kontakt hatte.

Release-Notes:

"Mit diesem Update stellen wir Ihnen neben Fehlerbehebungen auch neue und erweiterte Funktionen sowie Anpassungen in den App-Texten zur Verfügung.

Im Kontakt-Tagebuch können Sie für die jeweils letzten 14 Tage zu einem Datum einen Ort, an dem Sie sich aufgehalten haben, oder eine Person, der Sie begegnet sind, erfassen. Diese Information können Sie dem Gesundheitsamt im Rahmen der Kontaktnachverfolgung nach einem positiven Corona-Test zur Verfügung stellen."

Update verfügbar

RKI

Damit bekommt die offizielle Corona-Warn-App nun eine praktische Extra-Funktion - wenn man das neue Feature denn auch fleißig nutzt. Die Idee hinter dem Kontakt-Tagebuch als Zusatz zur App, die die Risiko-Bewertungen mitteilt, ist vor allem, dass man im Falle eines erhöhten Risikos oder eines Infekts selbst potenzielle Kontakte warnen kann.Das dürfte auch jene besonders interessieren, die die App selbst gar nicht nutzen. Die Funktion ist also eine Ergänzung, die nicht nur einem persönlich zugutekommt. Die Daten des Kontakt-Tagebuch selbst werden dabei nur lokal abgelegt, das heißt nicht an einen Server übertragen und bleiben so privat.Die Auslieferung des Updates der Corona-Warn-App auf Version 1.10.1 ist schon gestartet. Unter iOS ist es Nutzern ab sofort möglich, die Aktualisierung im App Store von Apple manuell zu beziehen oder auf die automatische Software-Aktualiserung zu warten. Das Update für Android-Nutzer sollte in Kürze folgen, es ist noch nicht im Google Play Store zu sehen.