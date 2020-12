Corona-Warn-App: Neue Risikobewertung & genaue Begegnungs-Infos

Die Corona-Warn-App wird mit einem Update um Funktionen er­weitert, die Nutzern eine bessere Einschätzung der Kontakte erlauben soll. Ab Version 1.9 liefert die Anwendung Zeitangaben zu Risiko-Begeg­nungen. Dafür wird die Schnittstelle von Google & Apple runderneuert.

Die Corona-Warn-App kann jetzt genauer informieren

Auslieferung in Wellen

RKI

Wie die Entwickler in einem Blogbeitrag mitteilen, wird in den nächsten 48 Stunden die Corona-Warn-App auf allen unterstützten Geräten auf die Version 1.9 gebracht. Die wichtigste Anpassung des Updates ist dabei die Umstellung auf Version 2 des Exposure Notification Frameworks (ENF), das Google und Apple als Schnittstelle für die Nutzung von Bluetooth-Daten bereitstellen. Damit wird es möglich, durch die Nutzung von "genaueren pseudonymen Informationen über Begegnungen" den Nutzern eine präzisere Risikobewertung zu bieten.So liefert die Corona-Warn-App nach dem Update bei mehreren Begegnungen mit erhöhtem Risiko (rot) das Datum, an dem diese Begegnung stattgefunden hatte. Darüber hinaus können die Entwickler auch die Bewertungen von Events mit niedrigem Risiko (grün) deutlich genauer vornehmen. So ist es nun möglich, das mehrere grüne Begegnungen zu einem Alarm mit hohem Risiko führt. "Je nach Infektiösität werden 15-30 Minuten an Begegnungen mit niedrigem Risiko (grün) zu einer Begegnung mit erhöhtem Risiko (rot)", so die Entwickler.Zu guter Letzt ändert sich die Art der Anzeige: Statt die Anzahl der Begegnungen darzustellen, finden Nutzer in der App nach dem Update die Anzahl der Tage, an denen eine Risikobegegnung registriert wurde. "Für die Risikobewertung ist mit der Umstellung auf das ENF 2.0 nicht mehr eine einzige Begegnung ausschlaggebend, sondern die Summe der Risikominuten pro Tag", so die Macher.Die Auslieferung des Updates der Corona-Warn-App auf Version 1.9 erfolgt dabei in einem gestaffelten Rollout. Unter iOS ist es Nutzern ab sofort möglich, die Aktualisierung im App Store von Apple manuell anzustoßen, unter Android liegt es an den Entwickler, den Update-Prozess selbst anzustoßen - in 48 Stunden sollen aber auch hier alle Nutzer versorgt sein.