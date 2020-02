Origin - Spieleplattform von Electronic Arts

Spiele kaufen und herunterladen

Voraussetzung bei neuen EA-Games

Origin 10.5.63 ist eine Distributionsplattform für PC-Spiele des amerikanischen Herstellers Electronic Arts (EA), über die sich Spiele kaufen, herunterladen und spielen lassen. Dank einer Update-Funktion bleiben alle Titel stets auf dem neuesten Stand.Um den ehemals unter dem Namen EA Download Manager (EADM) bekannten Origin-Client benutzen zu können, ist zunächst ein kostenloser Benutzeraccount notwendig. Anschließend ermöglicht die Software das Durchsuchen des Online-Stores sowie den Kauf von Spielen. Dabei werden verschiedene Zahlungsmethoden wie PayPal, Kreditkarte oder Paysafecard unterstützt.Neben Spielen von EA sind auch zahlreiche Titel weiterer Publisher verfügbar. Als Alternative zum Kauf über den Online-Shop können Produktcodes aus anderen Quellen aktiviert werden, sofern diese für Origin geeignet sind.Gekaufte Spiele zeigt der Origin-Client im Bereich "Meine Spiele" in Form der Verpackungsgrafiken an. Da diese fest mit dem eigenen Account verknüpft sind, können sie jederzeit wieder neu heruntergeladen werden. Eine Update-Funktion sorgt dafür, dass installierte Spiele stets mit den neuesten Patches und Bugfixes ausgestattet sind.Neben kostenpflichtigen Vollversionen können über Origin zusätzlich Demos und Betas geladen werden. Im Rahmen der Auf's-Haus-Aktion werden immer wieder Vollversionen für einen begrenzten Zeitraum kostenlos angeboten. Auch diese Spiele werden fest mit dem eigenen Account verbunden und unbegrenzt verfügbar gemacht.Weiter unterstützt Origin Freundeslisten sowie Chat-Räume, beim Spielen können Erfolge gesammelt werden, wodurch sich die eigene Leistung mit der von Freunden vergleichen lässt.Fast alle aktuellen Spiele von Electronic Arts setzen zwingend die Installation des Origin-Clients voraus, sodass Fans von Battlefield Need for Speed und Co. um diesen nicht herumkommen. Ähnliche Spieleplattformen gibt es mit Steam und GOG Galaxy , wobei letztere als einzige ohne Kopierschutzmaßnahmen auskommt. Neben der hier angebotenen Windows-Version ist Origin außerdem für Mac OS X verfügbar.