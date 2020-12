Notbremse: Sony entfernt Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store

Während PS4- und Xbox One-Besitzer in Cyberpunk 2077 mit vielen Bugs und technischen Fehlern konfrontiert werden, zieht Sony jetzt die Reiß­leine. Das Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt Red wurde aus dem Play­Station Store entfernt. Käufer können eine Rückerstattung anstoßen.

Sony ermöglicht unkomplizierte Rückerstattung der Kosten

Cyberpunk 2077 ist das Spiel des Jahres, im positiven und negativen Sinn. Trotz fehlender Next-Gen-Version auf der neuen Xbox Series X, PlayStation 5 und Gaming-PCs ein gefeiertes Meisterwerk, auf den älteren Konsolen Xbox One und PlayStation 4 ein beinahe unspielbarer Science-Fiction-Flop. Sony sieht die "" der PS4-Spieler in Gefahr und reagiert. Cyberpunk 2077 wird mit sofortiger Wirkung aus dem PlayStation Store ent­fernt. Auch PS5-Besitzer können keine weiteren digitalen Versionen des Spiels bestellen.Auf seiner Webseite bietet Sony Cyberpunk 2077-Käufern nach einer Verifizierung die kom­plet­te Rückerstattung des Kaufpreises an. Dafür müssen sich Spieler lediglich mit ihrem Play­Station-Account anmelden und die Erstattung anstoßen. Physische Kopien des Spiels sind weiterhin am Markt erhältlich. Die Rückgabe dieser soll laut CD Projekt Red über die Händler selbst abgewickelt werden. Bei Problemen will das Entwicklerstudio Käufer un­ter­stüt­zen, die Rückerstattung durchzusetzen. Das dürfte in vielen Fällen auch notwendig sein, da diese Möglichkeit ohne vorherige Rücksprache mit den Händlern angekündigt wurde.Ab wann Cyberpunk 2077 in den PlayStation Store und somit digital auf PS4- und PS5-Konsolen zurückkehrt, ist derzeit unklar. Die Entwickler kündigten bereits diverse Updates an, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Neben kleineren Aktualisierung in diesen Tagen sollen vor allem größeres Patches im Januar und Februar 2021 dazu beitragen, dass die Fehler auf den weit verbreiteten Last-Gen-Konsolen ausgemerzt werden. Es ist zudem denkbar, dass sich die ebenso erwartete Next-Gen-Version des Titels aufgrund der aktuellen Lage verschieben könnte.