Cyberpunk 2077: Zieht Microsoft nach dem Sony-Rauswurf nach?

Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 entwickelt sich für CD Projekt Red immer mehr zum Desaster. Vor allem der jüngste Rauswurf von Sony nach den PlayStation 4-Problemen ist ein herber Rückschlag für das Studio. Nun stellen sich viele die Frage: Zieht Microsoft nach?

Microsoft wartet wohl ab

In der Nacht auf heute gab es seitens Sony einen regelrechten Knalleffekt in der Causa Cyberpunk 2077 : Denn der japanische Konzern hatte offenbar genug von den Forderungen enttäuschter PlayStation 4-Gamer nach Rückerstattungen und warf kurzerhand das komplette Spiel aus dem PlayStation Store. Das ist eine für das für seine extrem zurückhaltende bzw. zögerliche Rückgabe-Politik bekannte Unternehmen eine ziemlich bemerkenswerte Entscheidung.Seither fragt sich die Fachwelt: Wie wird Microsoft reagieren? Derzeit ist das nicht klar. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters gibt es bei Microsoft offenbar aktuell keine Pläne, dem Beispiel des Mitbewerbers zu folgen. Demnach sagte Adam Kicinski, Chief Executive Officer von CD Projekt Red, dass es derzeit keine Gespräche mit dem Redmonder Konzern über eine mögliche Entfernung aus dem Xbox bzw. Microsoft Store gäbe."Wir führen im Moment keine derartigen Gespräche mit Microsoft", so Kicinski zu Reuters. Daraus kann man schließen, dass CD Projekt Red zumindest über den Sony-Schritt informiert war. Weiter wollte sich aber bisher keiner der Beteiligten zur Causa Cyberpunk 2077 äußern.Über das Warum des Nicht-Rauswurfs bei Microsoft kann man nur spekulieren. Tatsache ist jedoch, dass der Xbox-Hersteller mit CD Projekt Red bei Cyberpunk 2077 eine Marketing-Kooperation laufen hatten. Dabei gab es u. a. speziell designte Konsolen und Controller. Ein Ausschlusskriterium ist das zwar nicht, macht die Sache aber wohl nicht einfacher.Eurogamers Technik-Ecke Digital Foundry hat übrigens Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One analysiert und sich angesehen, was kaputt ist und wie lange das Fixen brauchen wird. Die kurze Antwort eines wie immer langen Artikels: viel und lange.