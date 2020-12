Cyberpunk 2077: Save Games zerstört, wenn man zu viele Items hat

Die Negativ-Saga Cyberpunk 2077 geht weiter, der Strom an Fehler­mel­dungen und auch kuriosen Bugs scheint nicht zu versiegen. Einiges ist harmlos und sogar witzig, anderes aber schlichtweg inakzeptabel und dazu zählen vor allem korrumpierte Spielstände.

PC-Speicherstände mit mehr als 8 MB

CD Projekt Red

Auch wenn es viele Gamer gibt, die Cyberpunk 2077 ohne große Probleme spielen und das Science-Fiction-Epos auch genießen können, so haben zahlreiche Besitzer auch mit schwer­wiegenden Fehlern zu kämpfen. Auf Twitter und Reddit findet man mittlerweile etliche Videos mit merkwürdigen und komischen Bugs. CD Projekt Red veröffentlichte in den letzten Tagen immer wieder größere Patches und kleinere Hotfixes, Cyberpunk 2077 ist und bleibt aber ein "Work in Progress", um es freundlich zu formulieren.Aktuell kommt ein Bug hinzu, der ärgerlich und ein Stück weit peinlich ist: Denn wie Eurogamer berichtet, warnt GOG derzeit Spieler, dass Speicherstände permanent zerstört werden können. Und zwar dann, wenn die Dateien eine bestimmte Größe überschreiten. Ursprünglich hieß es, dass das Problem alle Plattformen betrifft, mittlerweile kristallisiert sich heraus, dass das nur auf PCs auftritt.Die Dateigröße der Save Games, die zu Problemen führt, liegt bei acht Megabyte. Wird diese Grenze überschritten, dann kommt es zur Beschädigung des Speicherstandes, dieser ist auch unwiederbringlich. Das hat der Entwickler auch bereits bestätigt und empfiehlt via GOG, "eine geringere Menge an Gegenständen und Crafting-Materialien mit sich zu führen."Weiter schreibt CD Projekt Red in einem Support-Dokument : "Das Größenlimit für die Speicherdateien wird möglicherweise in einem der zukünftigen Patches erhöht, aber die beschädigten Dateien bleiben so." Die vorsichtige Formulierung mit "möglicherweise erhöht" ist einigermaßen merkwürdig, denn eine solche Einschränkung des Inventars aufgrund von Bugs ist alles andere als komfortabel bzw. akzeptabel.