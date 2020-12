Chinesische Sonde zeigt die bislang besten Bilder der Mondoberfläche

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass China große Ambitionen als Welt­raumnation hat und immer wieder durch spektakuläre Erfolge in den un­bemannten Raumfahrt auffällt. Nun war es wie­der soweit, denn die Son­de Chang'e 5 hat einzigartige Auf­nah­men zurück zur Erde geschickt.

Korrigierte Version

Public Domain

Chang'e 5 ist am Dienstag sicher auf dem Mond gelandet und die neueste Raumsonde ist die insgesamt siebente der chinesische Raumfahrtagentur, die am oder in der Nähe des Mondes operiert. Einen Tag später hat die China National Space Administration (CNSA) einerseits ein Video von der sanften Landung veröffentlicht, andererseits aber ein hochaufgelöstes Bild der Mondoberfläche.Und die Panoramaaufnahme kann man sicherlich als einzigartig bezeichnen. Der Detailgrad ist regelrecht atemberaubend, die Auflösung des Originalbildes (gibt es auf Google Drive zum Download) beträgt 15000 x 7947 Pixel. Man kann also in der Aufnahme so stark hineinzoomen, dass man das vom Fuß des Landers aufgewirbelte Mondgestein genau sehen kann.Farbecht und unverzerrt ist die Aufnahme indes nicht, hier hat aber ein Nutzer namens Mattias Malmer nachgeholfen (via Cnet ). Malmer hat nämlich auf Twitter ein diesbezüglich korrigiertes Bild veröffentlicht, diese Version ist nicht nur begradigt, sondern bietet auch die "echte" Farbe des Mondes.Chang'e 5 ist allerdings nicht nur zum Fotografieren auf dem Mond. Die Mission des Landers ist das Sammeln von Boden- und Gesteinsproben. Dazu hat Chang'e 5 einen Roboterarm mitsamt Bohrer. Die Proben sollen dann sicher verstaut und zur Erde zurückgeschickt werden.Diese Arbeiten haben laut Bildern, die in chinesischen Medien die Runde machen, bereits begonnen. Lange wird sich die Sonde nicht auf dem Erdtrabanten befindet, bereits Ende dieser Woche soll die Rückreise beginnen, die Proben sollen Mitte Dezember auf der Erde ankommen.