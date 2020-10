NASA kündigt "aufregende" Forschungsergebnisse zum Mond an

Die US-amerikanische Raumfahrtagentur NASA konzentriert sich seit einer Weile wieder auf den Erdtrabanten, der Mond ist auch das nächste große Ziel für die bemannte Raumfahrt. Nun hat die NASA eine "aufregende" Neuigkeit in Aussicht gestellt.

An sich dachten Forschungswelt und Öffentlichkeit seit den Apollo-Missionen, dass es wissenschaftlich auf dem Mond nicht viel Neues zu erfahren gibt. Aktuell gibt es zwar wieder Pläne zum Mond zu fliegen und dort sogar eine Basis zu errichten ("Artemis"-Programm), das hängt aber eher mit dem langfristigen Vorhaben einer Mars-Reise zusammen und weniger mit dem Wunsch, den Mond zu besiedeln.Nun hat die NASA aber mit einer Pressemitteilung aufhorchen lassen. Denn die US-Raum­fahrt­be­hörde hat bekannt gegeben, dass man am nächsten Montag eine "aufregende neue Entdeckung über den Mond" bekannt geben werde, verantwortlich dafür war das Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA).Dabei handelt es sich um ein fliegendes Teleskop, das in einer Boeing 747-SP installiert ist und gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt wurde. SOFIA, das im November seinen zehnten Geburtstag feiern wird, ist für Infrarotastronomie zuständig, hierbei wird Infrarotstrahlung zur Beobachtung von Himmelskörpern eingesetzt.Was genau im aktuellen Fall von SOFIA erfasst und entdeckt wurde, ist unklar. Die NASA übt sich in Zurückhaltung und will dazu nichts verraten: "Diese neue Entdeckung trägt zu den Bemühungen der NASA bei, zur Unterstützung der Erforschung des tiefen Weltraums etwas über den Mond zu erfahren."Ob man etwas Aufregendes zu bieten hat oder ob die NASA hier lediglich das Interesse am Mond und somit auch dem Artemis-Programm aufrecht erhalten will, werden wir am Montag, den 26. Oktober, ab 18.00 Uhr unserer Zeit erfahren.