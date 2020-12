China gelingt historisches Manöver: Mond-Rückkehrkapsel angedockt

Der chinesischen Mond-Mission ist ein historisches Manöver geglückt: Die Mondsonde Chang'e-5 hat nach Angaben der Nationalen Raumfahrt­be­hörde Chinas erfolgreich ein ferngesteuertes Rendezvous- und Andock­manöver in der Mondumlaufbahn durchgeführt.

Chinesische Mondgöttin

Rückkehr Mitte Dezember

Public Domain

Bei dem ersten derartigen Manöver, das jemals von einem chinesischen Raumschiff durch­geführt wurde, übertrug die Chang'e-5-Sonde am Sonntag die auf dem Mond gesammelten Proben an das in der Mondumlaufbahn wartende Rückkehrmodul. Es geht dabei um rund zwei Kilogramm Mondgestein, das die Sonde erfolgreich gesammelt hatte. Die Forscher hoffen, dass die Proben, die zum ersten Mal seit 44 Jahren wieder auf die Erde zurück­gebracht werden, neue Informationen über die vulkanische Aktivität auf dem Mond liefern werden.Chang'e 5, benannt nach der chinesischen Mondgöttin, wurde Ende November vom Weltraumbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet. Das Raummodul landete am 1. Dezember auf dem Mond, begann mit dem Sammeln von Gesteinsproben und verließ den Mond bereits am 3. Dezember.Das Manöver gilt als historisch, da es das erste Mal seit den Mondlandungen der Vereinigten Staaten und der ehemaligen Sowjetunion in den 1960er und 1970er Jahren ist, dass ein Andockmanöver im Orbit ohne einen dabei anwesenden Astronauten erfolgreich war. Das Modul umkreist nun wieder den Mond und wartet auf den richtigen Moment für die Rückkehr zur Erde. Forscher rechnen damit, dass es Mitte Dezember irgendwo in der Inneren Mongolei landet."Der Mond ist ein großer Ort mit Unterschieden im Gelände. Die Rücksendung von Proben aus verschiedenen Gebieten hilft uns, die Entstehung und Struktur des Mondes zu ver­stehen", sagte der australische Weltraumexperte Morris Jones gegenüber der Nachrichten­agentur dpa. "Diese Mission hilft auch China bei seinem langfristigen Ziel, Astronauten auf dem Mond zu landen", fügte Jones hinzu.