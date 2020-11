Diese 90 Samsung-Smartphones sollen das Android-11-Update erhalten

Samsung könnte 90 Smartphones aus den letzten zwei Jahren mit One UI 3.0 auf Basis von Android 11 versorgen wollen. Online ist eine Liste aufgetaucht, die für Geräte der Samsung Galaxy A, M, Note, S und Tab-Familie entsprechende Updates in Aussicht stellt.

Eine nicht offizielle Liste sagt 90 Samsung-Geräten ein Update zu

Ab Dezember

Galaxy A Quantum

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A40s

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A51 5G UW

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G UW

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90

Galaxy A90 5G

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy M01

Galaxy M01 Core

Galaxy M10

Galaxy M11

Galaxy M20

Galaxy M21

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 5G UW

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Plus 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A 8.4 2020

Galaxy Tab A7 10.4 2020

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7 Plus 5G

Galaxy XCover 4s

Galaxy XCover Pro

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 5G

Updates rund um Android-Smartphones sind ein sehr heiß diskutiertes Thema, schließlich bekleckern sich viele Hersteller in Sachen Versorgung mit neuen Versionen nicht unbedingt mit Ruhm. Auch Samsung steht hier in der Kritik, hat aber jüngst Besserung gelobt und für neue Geräte drei Jahre Softwarepflege in Aussicht gestellt. Jetzt ist Online eine Liste aufgetaucht, die zeigen soll, was das Unternehmen in naher Zukunft in Sachen Android-Updates plant.Wie TheGalox berichtet, soll Samsung insgesamt 90 Geräte aus den Jahren 2020 und 2019 mit One UI 3.0 versorgen wollen, dass auf Android 11 aufbaut. Der Bericht liefert auch eine Liste der entsprechenden Geräte, die zeigt, dass sich auch etliche Modellvarianten unten den aufgelisteten Smartphones befinden. Demnach handelt es sich um 63 Geräte und Flaggschiffe aus dem Jahr 2020, den Rest setzt sich aus Mittelklasse-Smartphones aus 2019 und 5G-Varianten zusammen. Eine offizielle Bestätigung von Samsung steht aktuell noch aus.Erste Beta-Builds für One UI 3.0 werden aktuell bereits getestet, Samsung Korea hat bestätigt, dass mit Stable-Builds wohl im Dezember zu erwarten sind. Dann ist wie immer zu erwarten, dass der Konzern zunächst aktuelle Modelle wie das Galaxy S20 und das Galaxy Note 20 mit dem Update versorgt - üblicherweise zuerst im Samsungs Heimatmarkt Südkorea. Mit einem Release in Europa ist dann wohl trotzdem noch vor dem Ende des Jahres zu rechnen.