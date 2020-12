Samsung: Erster Zeitplan für Update auf Android 11 & One UI 3.0 ist da

Samsung hat eine vorläufige offizielle Roadmap für die Veröffentlichung von Android 11 für seine Smartphones bereit gestellt. Das Unternehmen beginnt noch im Dezember 2020 damit, die Smartphones der Galaxy S20-Serie zu versorgen. Anfang 2021 folgen dann weitere Modelle.

Updateplan der Samsung Galaxy-Geräte (laut Samsung Ägypten) Dezember 20 Galaxy S20, S20+, S20 Ultra Januar 21 Galaxy S10, S10+, S10 Lite, Note 10, Note 10+, Note 20, Note 20 Ultra, Z Flip, Z Fold 2 Februar 21 Galaxy Fold März 21 Galaxy M21, M30s, M31, A51, Note 10 Lite, Tab S7 April 21 Galaxy A50, A51 Mai 21 Galaxy A21s, A31, A70, A71, A80, Tab S6 Lite, Tab S6 Juni 21 Galaxy A01 Core, A01, A11, M11, Tab A Juli 21 Galaxy A30, Tab S5e August 21 Galaxy A10, A10s, A20, A20s, A30s, A10.1, Tab Active Pro September 21 Galaxy Tab A8

Der laut TizenHelp von Samsung veröffentlichte Zeitplan sieht vor, dass die Samsung Galaxy S20-Reihe ab Dezember mit dem Upgrade auf Android 11 versorgt wird. Dies betrifft alle im Frühjahr vorgestellten Modelle. Allerdings stammt die hier gezeigte Roadmap von Samsungs ägyptischer Niederlassung, so dass einzelne Modelle in der Auflistung fehlen, darunter auch das beliebte Samsung Galaxy S20 FE.Außerdem kann sich der Zeitplan in anderen Ländern natürlich unterscheiden. Nach der Auslieferung von Android 11 für die S20-Modelle im Dezember folgt im Januar gleich eine ganze Reihe von weiteren viel verkauften Geräten, die meist im High-End angesiedelt sind und sowohl die Galaxy S10-Serie als auch die Note 10-Serie sowie die Note 20-Reihe und die Modelle mit faltbarem Display umfassen.Ab März 2021 folgen dann nach und nach Mittelklasse-Smartphones und einige erste Tablets. Die günstigen Low-End-Modelle aus früheren Jahren werden erst im Sommer mit Android 11 versorgt. Inwiefern im Zuge der Aktualisierung auch jeweils ein Upgrade auf die neue One UI 3.x von Samsung erfolgt, kann wohl unter anderem von der Art des jeweiligen Smartphones abhängen.