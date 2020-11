Samsung zerschießt das Wireless-Charging bei Galaxy S20 und Note20

Samsung hat mit der Bereitstellung des neuesten Firmware-Updates für das Galaxy S20 und Galaxy Note20 offenbar Probleme mit dem draht­losem Laden gleich mitgeliefert. Aktuell häufen sich die Nutzerberichte, die drehen sich auffällig häufig um die Ultra-Varianten.

Das drahtlose Laden macht nach Software-Update richtig Probleme

Aktuell kein Lösungsansatz

Dass das drahtlose Aufladen von Smartphones auch schmerzlich mit Software-Problemen verknüpft sein kann, wird in den letzten Wochen immer deutlicher. Nachdem wir erst vor Kurzem darüber berichten konnten , dass iPhone 12-Modelle erst nach Update problemlos per Qi-Standard laden können, gibt es jetzt ähnliche Probleme im Lager von Samsung. Eine zunehmende Anzahl an Nutzern berichtet, dass das Galaxy S20 und Galaxy Note20 nach dem letzten Firmware-Update nicht mehr zuverlässig drahtlos laden.Wie Sammobile schreibt, äußern sich die Probleme darin, dass die Samsung-Smartphones beim drahtlosen Laden im Sekundentakt die Verbindung zu den Ladestationen verlieren und wieder aufbauen. Ein genauer Blick auf die Nutzer-Meldungen zeigt, dass aktuell vor allem Besitzer der Ultra-Varianten der beiden Android-Smartphones entsprechende Schwierigkeiten schildern. Das vermehrte Auftreten entsprechender Meldungen lässt sich spätestens mit dem Oktober 2020-Sicherheitsupdate feststellen.Im Moment scheint sich unter den Betroffenen außerdem kein Lösungsansatz gefunden zu haben. So schildern Nutzer, dass von Neustarts bis hin zu kompletten Resets der Geräte keine Besserung der Probleme zu erreichen war. Man kann nur vermuten, dass Samsung hier erst mit einem weiteren Firmware-Update für eine Lösung sorgen kann - das hatte zumindest im Fall der iPhone-12-Probleme geholfen. Wie viele Samsung-Smartphone-Besitzer betroffen sind, ist aktuell nur schwer abzuschätzen - die Zahl der Meldungen nimmt zwar zu, da Wireless-Charging schlicht nicht von allen genutzt wird, dürfte das Problem aber bei vielen unbemerkt bleiben.