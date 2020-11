Windows 10: Your Phone erlaubt bald Spiegeln mehrerer Android-Apps

Microsofts im deutschen als "Ihr Smartphone" bekannte Begleiter-App Your Phone wurde mit einem Minimum an Features gestartet, doch der Redmonder Konzern erweitert die Lösung mit beeindruckender Konstanz. Nun ist ein weiteres interessantes Feature im Anmarsch.

Wie eine native Anwendung

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung

Anfangs gab es eigentlich kaum einen Grund, die Your Phone genannte App einzusetzen, denn der Funktionsumfang war durchaus stark begrenzt. Doch mittlerweile bietet die App eine ganze Reihe an Funktionen, darunter auch die Möglichkeit, eine Android-App vom Smartphone zu spiegeln.Nun startet Microsoft den Test eines Features, bei dem man gleich mehrere Android-Apps auf dem Windows 10-Rechner spiegeln kann. Das kann vorerst von Windows Insidern und auf einer begrenzten Anzahl an Geräten ausprobiert werden, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis das final freigegeben wird.Basis dafür ist ein Feature, das Microsoft gemeinsam mit Samsung bzw. dem Galaxy Note 20 vorgestellt hat. Besonderheit ist, dass die App dabei nicht direkt in der Ihr Smartphone-Anwendung läuft, sondern in einem separaten Fenster. Das hat zur Folge, dass man die App auch beispielsweise an die Taskleiste anpinnen kann, ganz so, als wäre sie eine native Windows-Anwendung (was sie aber natürlich nicht ist).Bisher konnte man auf diese Weise nur eine App in Richtung Windows 10 streamen, doch das wird nun auf mehrere Apps erweitert. Kleiner Wermutstropfen: Es gibt eine durchaus signifikante Einschränkung, denn dieses App-Spiegeln funktioniert nach wie vor nur auf einer Auswahl an Samsung-Smartphones (via MSPowerUser).