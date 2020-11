Microsoft startet neue Windows 10 20H1- und 20H2-Updates verfrüht

Microsoft hat eine weitere Aktualisierung für das neue Windows 10 Oktober 2020 Update und für die Vorgänger-Version 2004 veröffentlicht. Auch ein neues Servicing Stack Update ist mit dabei - aber derzeit gibt es das Update nur über WSUS.

Auch ein neues Servicing Stack Update muss installiert werden

Frühstart?

Microsoft sorgt wieder einmal für Verwirrung. Ein neues Update für die Windows 10 Versionen 20H1 und 20H2 ist aufgetaucht, doch bisher nur in der Verteilung über die Windows Server Update Services, kurz WSUS. Entdeckt hatten das die Kollegen von Deskmodder . Informationen stehen zu dem Update bisher noch so gut wie keine zur Verfügung. Klar ist nur, dass das Update unter KB4586781 geführt wird.Die neuen Buildnummern für die beiden jüngsten Windows 10-Versionen lauten nach dem Update 19042.630 für 20H2 und 19041.630 für 20H1. Dazu wird ein neues Servicing Stack Update (SSU) empfohlen, welches unter KB4586864 geführt wird. Auch dazu findet man noch keinen Eintrag in der Knowledge Base.Zuvor gab es zwar schon einige Previews und der Patch-Day steht kurz bevor, dennoch ist überhaupt nicht klar, um welche Art von Update es sich nun handelt. In den Previews wurden dabei allerlei Fehler adressiert, zum Beispiel ein Problem mit dem Windows Subsystem für Linux und für stoppende Apps. Laut Deskmodder ist das neu aufgetauchte Update KB4586781 aber nicht im Release Preview Channel und auch nicht als optionales Update gekennzeichnet, sondern einfach über den WSUS in Verteilung.Dass die Aktualisierung nun über WSUS verteilt wird, könnte auch ein Fehler im Sinne eines "Frühstarts" sein. Nutzer berichten zudem, dass über die Windows Server Update Services jetzt auch schon Updates für die älteren Windows 10-Versionen verteilt werden. Dazu gehören die beiden Versionen von 2019 sowie ein Update für 1809. Alle anderen Windows 10 Versionen werden nicht mehr regulär gepflegt, der Support ist bereits ausgelaufen. Details zu den Updates gibt es aber ebenso nicht.