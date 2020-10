Your Phone: Microsoft stattet die App mit drei weiteren Features aus

Microsoft arbeitet fortlaufend daran, die Your Phone-App zu verbessern. Nun haben die Redmonder eine Aktualisierung veröffentlicht, welche die Anwendung um drei weitere Funktionen erweitert. Das Programm kann jetzt unter anderem automatisch im Hintergrund ausgeführt werden.

Fotos direkt von beiden Geräten löschen

Das Update wird in Wellen verteilt

Samsung

Wie Aggiornamenti Lumia (via MSPoweruser ) schreibt, lässt sich in der in Deutschland "Ihr Smartphone" genannten App nun eine neue Übersichts-Seite zu allen vor kurzem hin­zu­ge­füg­ten Features finden. Außerdem enthalten die Einstellungen nun eine zusätzliche Option, mit der der Nutzer auswählen kann, ob Your Phone beim Starten des Computers automatisch im Hintergrund laufen soll. Der Schalter befindet sich im Personalisierungs-Bereich.Eine weitere Neuerung, die Microsoft in die Windows 10-App eingebaut hat, stellt die Mög­lich­keit, ein Bild zeitgleich vom PC und vom Smart­pho­ne löschen zu können, dar. Sobald der Nutzer ein Bild aus der am PC angezeigten Galerie löscht, wird das Foto auch direkt au­to­ma­tisch vom Telefon entfernt. Damit lässt sich die Smartphone-Galerie nun deutlich schneller und einfacher verwalten, ohne das Gerät an sich bedienen zu müssen.Die aktuellste Version der Your Phone-App kann aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden. Da der Rollout wie üblich in Wellen erfolgt, wird das Update womöglich erst in ei­ni­gen Tagen angezeigt. Um ein Smartphone mit dem PC zu synchronisieren, muss auf dem Te­le­fon die hierzulande unter dem Namen "Begleiter für Ihr Smartphone" bekannte Your Phone Companion-App installiert werden. Die App steht im Google Play Store zur Verfügung.