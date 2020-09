Your Phone: Update mit anpassbaren Benachrichtigungen veröffentlicht

Microsoft hat seiner Your Phone-App ein weiteres Update spendiert. Die Nutzer des Dienstes können sich jetzt aussuchen, wie viele Details in den Benachrichtigungen der Anwendung enthalten sein sollen. Damit soll die Privatsphäre der Nutzer besser geschützt werden können.

Aktualisierung bislang nur für Windows-Insider verfügbar

Das geht aus einem Tweet der Microsoft-Mitarbeiterin Analy Otero Diaz (via Aggiornamenti Lumia ) hervor. Den Nutzern der im deutschen Sprachraum auch unter dem Namen "Ihr Smartphone" bekannten Anwendung stehen nun drei Optionen zur Auswahl. Die Your Phone-App verbindet sich mit dem Smartphone des Nutzers und überträgt die dort angezeigten Benachrichtigungen an den PC, sodass das Telefon bei der Arbeit nicht bedient werden muss.Bei den drei Auswahl-Möglichkeiten handelt es sich um die Optionen "Sämtliche Inhalte ver­steck­en", "Nur den Absender anzeigen" und "Pre­view der Nachricht darstellen". Bei der ersten Variante wird der Nutzer lediglich da­rü­ber informiert, dass eine neue Benachrichtigung eingegangen ist. Um herauszufinden, worum es sich dabei handelt, muss die Your Phone-App aufgerufen oder das Smartphone in die Hand genommen werden. Die zweite Option zeigt die Bezeichnung der App, welche die Be­nach­rich­ti­gung ausgegeben hat, sowie gegebenenfalls auch noch den Namen des Absenders an. Nur bei der dritten Option wird eine Preview des eigentlichen Inhalts der Nachricht eingeblendet.Momentan kann die neueste Version der Your Phone-App für Windows 10 ausschließlich von Nutzern, die am Insider-Programm der Redmonder teilnehmen, installiert werden. Sollten in den nächsten Wochen keine Probleme mit der neuen Funktion auftreten, dürfte Microsoft das Update dann bald auch für weitere Android-Smartphones bereitstellen. Weitere In­for­ma­tio­nen zur Anmeldung am Windows Insider-Programm lassen sich auf dieser Seite finden.