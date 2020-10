Nvidia RTX 3080 & 3070: Speicher soll sich im Dezember verdoppeln

Aktuellen Gerüchte zufolge soll Nvidia die Produktion der GeForce RTX 3080 mit 20 GB und der RTX 3070 mit 16 GB Videospeicher vorbereiten. Als Antwort auf die AMD Radeon RX 6000-Serie könnte der Release ver­bes­ser­ter Ampere-Grafikkarten bereits im Dezember erfolgen.

Ti-Varianten lassen logischerweise auf sich warten

ASUS

Wie die Kollegen von VideoCardz berichten, deuten neue Artikelnummern (SKU) in der Da­ten­bank von Nvidia auf weitere Grafikkarten hin, deren Einführung der Chiphersteller für Mitte November und Dezember plant. Zu den neuen Vertreten gehören auch die GeForce RTX 3080 mit 20 GB GDDR6X-Speicher (PG133/132 SKU 20) und die GeForce RTX 3070 mit 16 GB GDDR6-VRAM (PG142/141 SKU 05). Mit den beiden neuen Ampere-Karten würde Nvidia den Grafikspeicher verdoppeln und das bereits zwei bis drei Monate nach Release seiner jüngsten GPU-Architektur, deren Nachfrage aktuell so hoch ist, dass der Konzern diese nicht bedienen kann.Die ebenfalls heiß diskutierte GeForce RTX 3070 Ti soll hingegen vorerst vom Tisch sein. Auch die bisher unbestätigte RTX 3060 Ti mit 4864 Cuda-Kernen und 8 GB GDDR6-Speicher könnte erst Mitte November erscheinen. Das dann vorerst für 2020 komplettierte Ampere-Portfolio lässt weiterhin genug Spielraum für Nvidia, im nächsten Jahr mit neuen Ti- oder Super-Varianten seiner Grafikkarten nachzusteuern und auf die Vorstellungen der Kon­kur­renz zu reagieren. AMD wird sich in dieser Woche vorerst den neuen Ryzen-5000-Pro­zes­so­ren auf Basis der Zen-3-Architektur widmen, am 29. Oktober jedoch die "Big Navi"-Gra­fik­kar­ten der Radeon RX 6000-Reihe präsentieren.Zu guter Letzt bleibt die Frage nach den Preisen der neuen Ampere-Grafikkarten mit dop­pel­tem Videospeicher offen und ob Nvidia auf das voraussichtlich gute Preis-Leistungs-Ver­hält­nis von AMD reagieren wird. Ebenso darf man auf die Reaktion der eigenen Community ge­spannt sein, die aktuell (noch) für einen stetigen Ausverkauf aller produzierten GeForce RTX 3080- und RTX 3090-Karten sorgt, egal ob Founders Edition oder Custom-Designs. Ab­schlie­ßend sei erwähnt, dass es sich bei den erwarteten Neuvorstellungen von Nvidia um Gerüchte handelt, die vorab immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden sollten.