Leere Lager bis 2021: Nachfrage der Nvidia RTX 3080 & 3090 zu hoch

Die Nachfrage der neuen Grafikkarten Nvidia GeForce RTX 3080, RTX 3090 und voraussichtlich auch der RTX 3070 werden in diesem Jahr das Angebot des Chiphersteller weiterhin überschreiten. Mit einer besseren Verfügbarkeit der Ampere-GPUs ist erst 2021 zu rechnen.

Nur mit Glück dürfte eine RTX-3000-Karte unter dem Weihnachtsbaum liegen

Nvidia

Nvidia-CEO Jensen Huang gibt während der digitalen GPU Technology Conference (GTC) in einer Q&A-Session (via Tom's Hardware ) zu verstehen, dass die aktuell besonders hohe Nachfrage der drei Founders Editions und Custom-Design länger anhalten wird, als erwartet. Aller Voraussicht nach müssen sich viele Interessenten bis in das Jahr 2021 gedulden, ehe man von einer flächendeckend guten Verfügbarkeit sprechen könnte. Nvidia selbst ist ver­ständ­li­cher­wei­se mit den Verkaufszahlen zufrieden und bezeichnet die GeForce RTX 3000-Familie als "besten GPU-Start aller Zeiten".Vor allem die anstehenden Feiertage und die Urlaubszeit vor sowie während des Weih­nachts­ge­schäfts sollen die Nachfrage weiter anheizen. ", so Huang. Die aktuelle Ausbeute (Yield-Rate) bei der Produktion der Ampere-Grafikchips bezeichnet der Nvidia-Chef als großartig, doch sobald eine Charge vom Band läuft, ist diese ausverkauft.Der Marktstart der beiden Grafikkarten Nvidia GeForce RTX 3080 und RTX 3090 lief alles an­de­re als glatt. Wenige Minuten nach dem Release sind die Lager geleert worden, die Auf­re­gung unter Gamern in den sozialen Netzwerken war groß. Dahingehend wurde der Launch der vorläufig günstigsten Ampere-Grafikkarte, der GeForce RTX 3070, kurzfristig um zwei Wochen verschoben. Nvidia will dafür sorgen, dass eine größere Anzahl an GPUs zum Start am 29. Oktober bereitstehen wird. Die RTX 3070 gilt schon im Vorfeld als Favorit, da sie in ersten Benchmarks die Leistung der RTX 2080 Ti übertreffen und mit nur 499 Euro zu Buche schlagen soll.