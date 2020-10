Nvidia GeForce RTX 3080 20GB und RTX 3070 16GB wohl abgeblasen

Der Start der 3000er-Serie von Nvidia ist voller Höhen, aber auch Tiefen. Die neuen Grafikkarten sollen beeindruckende Leistungssprünge er­mög­li­chen, doch es gibt auch einige Zweifel, ob das das Geld wert ist. Vor allem aber hat Nvidia mit dramatischen Lieferengpässen zu kämpfen.

Absage und nicht nur Verschiebung

Produktion als Achillesferse

Der Hype rund um den Start der RTX 3000-Karten von Nvidia war gewaltig, doch recht schnell gab es durchaus einiges an Ernüchterung. Das liegt einerseits an den Benchmarks, denn es gibt zahlreiche Diskussion dazu, wie aussagkräftig die Nvidia-eigenen Werte sind. Andererseits, und das ist das deutlich größere Problem, hat der Hersteller mit extremen Lieferengpässen ziemlich viele Sympathien verspielt.Doch das Drama RTX 3000 geht weiter: Denn laut Informationen von Videocardz hat Nvidia die für Dezember geplanten GeForce-Varianten RTX 3080 20 GB und RTX 3070 16 GB abgesagt. Die Seite beruft sich hier auf Information von gleich zwei unabhängigen Quellen. Dabei heißt es explizit, dass es sich hier um eine Absage und nicht bloß Verschiebung handelt.Das wäre auch nicht die erste Absage einer 3000er-Karte, denn bereits zuvor wurde die RTX 3070 Ti gecancelt. Die GeForce RTX 3080 20 GB war eigentlich als Antwort auf die AMD Radeon RX 6900/6800-Serie geplant, doch diese wird nun offenbar ausbleiben.Genaue Gründe sind bislang nicht bekannt, laut Videocardz habe aber eine der beiden Quellen gemeint, dass die RTX 3080 20 GB aufgrund geringer GDDR6X-Ausbeuten abgeblasen wurde. Sollte das stimmen, dann trifft das nicht auf die RTX 3070 16 GB zu, denn hier kommt beim Videospeicher GDDR6 zum Einsatz.Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: An der geplanten Veröffentlichung der GeForce RTX 3060 Ti ändert sich nichts, diese ist nach wie vor für Mitte November vorgesehen.