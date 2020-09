Google Pixel 5: Das neue Android 11 Flaggschiff-Smartphone im Detail

Google bringt Ende des Monats nach langer Wartezeit endlich sein neues Google Pixel 5 auf den Markt. Die uns jetzt vorliegenden offiziellen tech­ni­schen Daten machen deutlich, dass es sich wie erwartet um ein attrak­tives Smartphone der Premium-Mittelklasse handeln wird.

6-Zoll-Display mit Kamera-Loch und FHD+

Leistungsfähige Kameras mit OIS & Dual-Pixel-Autofokus

Schnelles Laden des 4000mAh-Akkus mit maximal 18 Watt

Das Google Pixel 5 wird ab Werk grundsätzlich 5G-Unterstützung mitbringen und besitzt ein 6,0 Zoll großes, flexibles OLED-Display, das mit 2340x1080 Pixeln aufwartet. Die Pixeldichte wird mit 432 PPI angegeben und das Panel ist im 19,5:9-Format gehalten. Wie schon zuvor wird auch hier wieder eine maximale Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz unterstützt. Die Display-Abdeckung besteht aus weitestgehend kratzfestem Gorilla Glass 6.Links oben in dem Panel sitzt wieder die Frontkamera hinter einem simplen Loch, wie sich bereits vorab andeutete. Der Bildschirm des Pixel 5 unterstützt eine Farbtiefe von 24 Bit und bringt HDR-Support mit. Das Panel ist nicht mit einem Fingerabdruckleser direkt unter der Oberfläche versehen, da Google diesen sogenannten Pixel Imprint-Sensor auf der Rückseite unterbringt. Auffällig ist, dass es dem Hersteller gelingt, hier ein überraschend schmales "Kinn" am unteren Bildschirmrand zu realisieren.Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 765G Octacore-SoC, der mit Taktraten von bis zu 2,4 Gigahertz eine für die meisten Anwender vollkommen ausreichende Leistung bietet und mit einem direkt integrierten 5G-Modem für Sub-6-Ghz-Netze daherkommt. Der SoC wird mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Google integriert zusätzlich seinen hauseigenes Sicherheitsmodul Titan M.Die Kameras sind sicherlich einer der wichtigsten Punkte bei den Google-Smartphones. Die Hauptkamera bietet wieder einen Sony-Sensor mit 12,2 Megapixeln Auflösung und Dual-Pixel Phase-Detection-Autofokus. Die Pixelgröße wird mit 1,4 Mikrometern Kantenlänge angegeben und es gibt eine F/1.7-Blende. Die Bildstabilisierung erfolgt hier sowohl optisch per Hardware als auch elektronisch. Das Sichtfeld des Hauptsensors ist 77 Grad breit.Google verpasst dem Pixel 5 darüber hinaus auch noch eine zusätzliche Weitwinkel-Kamera mit 107 Grad breitem Sichtfeld. Der Sensor löst mit 16 Megapixeln auf und besitzt eine F/2.2-Blende sowie eine Kantenlänge der Sensorpixel von 1,0 Mikrometern. In Kombination mit der leistungsstarken Software von Google dürfte das Pixel 5 somit erneut hervorragende Aufnahmen liefern und sich damit in seiner Preisklasse ein Alleinstellungsmerkmal sichern.Die Frontkamera des Google Pixel 5 ist mit einem einfacheren 8-Megapixel-Sensor ausgerüstet und soll eine Blendengröße von F/2.0 bieten. Sie besitzt einen festen Fokus, eine Pixelkantenlänge von 1,12 Mikrometern und ein 83 Grad breites Sichtfeld. Die Hauptkamera kann 1080p-Videos mit bis zu 240 FPS oder 4K-Videos mit maximal 60 FPS aufzeichnen. Vorn wird maximal 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde geboten.Google verbaut im Pixel 5 wie schon zuvor wieder einige zusätzliche Sensoren, darunter auch einen Spektral- und Flicker-Sensor. Es gibt zudem zwei Stereolautsprecher, drei Mikrofone und gefunkt wird hier mittels Dual-Band Gigabit-WLAN, NFC, Bluetooth 5.0 und natürlich LTE und 5G. Das neue Google-Smartphone besitzt lediglich einen einzelnen nanoSIM-Kartenslot, unterstützt aber zusätzlich auch den Dual-SIM-Betrieb per eSIM.Beim Akku gibt sich Google beim Pixel 5 relativ spendabel und verbaut einen 4080mAh großen Stromspeicher , der mittels USB Type-C-Anschluss mit dem mitgelieferten Netzteil mit maximal 18 Watt relativ schnell geladen werden kann. Wireless-Charging gibt es ebenfalls, inklusive der Option, Kopfhörer und andere Geräte per Reverse-Charging mit Energie zu versorgen. Das Gehäuse des Pixel 5 ist neben Glas aus 100 Prozent recycletem Aluminium gefertigt und nach IP68 zertifiziert und somit wasser- und staubdicht.Zum Lieferumfang gehören in den meisten Ländern auch die kabelgebundenen Google Pixel-Kopfhörer für den USB-C-Port. Als Betriebssystem läuft natürlich das neue Google Android 11.0 in seiner reinsten Form inklusive der diversen dazugehörigen Dienste. Das Pixel 5 erscheint in den Farben Grün und Schwarz, wobei uns bisher leider nur Bilder der Front des schwarzen Modells vorliegen. Bei einer Bauhöhe von 8,0 Millmetern bringt es das neue Google-Handy auf ein Gewicht von 151 Gramm. In Deutschland startet das Gerät für 629 Euro.