Hohe Preise: Google Pixel 5 soll trotz Mittelklasse 700 Euro aufrufen

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Google mit dem Pixel 5 trotz Mit­tel­klas­se-Ausstattung einen hohen Preisbereich um die 700 Euro anpeilen soll. Vor allem das große 6,67-Zoll-Display mit OLED-Technik und 120 Hz könnte die Kosten für das Android-Smartphone in die Höhe treiben.

Sind die Vermutungen falsch und das Pixel 5 wird doch ein echtes Flaggschiff?

Google

Das im Herbst erwartete Google Pixel 5 ist das neue Flaggschiff der Alphabet-Tochter, das voraussichtlich ab dem 8. Oktober in den Vorverkauf startet. Über die technischen Daten und vor allem den möglichen Preis wird jedoch noch diskutiert. Der Leaker Jason C gibt auf Twit­ter bekannt, dass er von nicht näher genannten Quellen über die Kosten des Pixel 5 in­for­miert wurde. Demnach wird das Android-Smartphone trotz einer Positionierung in der Mittelklasse mit 699 US-Dollar zu Buche schlagen. Unter Berücksichtigung der Mehr­wert­steu­er könnten in Deutschland somit umgerechnet 685 Euro anfallen.In Verbindung mit einer Ausstattung samt Qualcomm Snapdragon 765G-Chip und 8 GB Arbeitsspeicher hätten viele Interessenten eher mit Preispunkten zwischen 400 bis 599 Euro gerechnet. Vor allem seitdem die Mittelklasse vom OnePlus Nord für 399 Euro, das auf eine ähnliche Konfiguration setzt, wachgerüttelt wurde. Es bleibt jedoch abzuwarten, mit welchen weiteren technischen Finessen Google die Smartphone-Käufer von einem Pixel 5 überzeugen möchte. Schließlich soll das Android 11-Gerät mit einem 6,67 Zoll großen OLED-Display und einer Bildwiederholrate von 120 Hz bestückt werden.Zudem soll es sich beim geplanten Pixel 5 um eine XL-Version handeln, die Google so wahr­schein­lich nicht ausschreiben wird, da man das "Flaggschiff" in nur einer Größe positionieren wird. Alle bisher vorliegenden Informationen basieren auf Leaks meist gut informierter In­si­der, die jedoch vom Suchmaschinen-Konzern noch nicht bestätigt worden. Es besteht somit weiterhin die Chance, dass die Ausstattung des Pixel 5 (XL) aufgebohrt wird, um als wür­di­ger Nachfolger des Pixel 4 mit Snapdragon 855 auftreten zu können. Vor der offiziellen Prä­sen­ta­tion steht jedoch das erst kürzlich vorgestellte Pixel 4a im Mittelpunkt, das ab Anfang Oktober zum Preis von 349 Euro ausgeliefert wird.