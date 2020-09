Google Pixel 5 & 4a 5G: Release-Termine zu den Geräten aufgetaucht

Google möchte am 30. September und damit in nur wenigen Tagen zwei neue Pixel-Smartphones ankündigen. Neben dem Flaggschiff-Modell Pixel 5 soll auch eine 5G-Version des Pixel 4a auf den Markt gebracht werden. Nun sind die Release-Termine für die zwei Geräte durchgesickert.

Pixel 4a 5G erscheint erst im November

Weißes Modell könnte ganz gestrichen werden

OnLeaks//Pricebaba

Die Informationen stammen vom Twitter-Nutzer Jon Prosser , der bereits in der Ver­gan­gen­heit für zahlreiche Leaks verantwortlich war. Sowohl das Google Pixel 5 als auch das Pixel 4a 5G sollen im Rahmen eines Events am 30. September gezeigt werden. Das Pixel 5 soll dann ab dem 15. Oktober und damit nur gut zwei Wochen nach dem Launch ausgeliefert werden.Wer sich für das Google Pixel 4a 5G in­te­res­siert, muss sich hingegen noch ein wenig ge­dul­den. Obwohl das Smartphone ebenfalls am 30. September präsentiert wird, soll das Ge­rät erst ab dem 19. November erhältlich sein. An diesem Termin soll ausschließlich die schwar­ze Farbvariante zur Verfügung stehen. Ob sich die Informationen von Jon Prosser als wahr he­raus­stel­len, bleibt natürlich abzuwarten. Es wäre möglich, dass Google kurzfristig eine an­de­re Entscheidung trifft und das Pixel 4a 5G doch schon im Oktober erworben werden kann.Die weiße Farbvariante soll sogar auf das kommende Jahr verschoben worden sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass das entsprechende Modell gar nicht mehr auf den Markt gebracht wird, da sich im nächsten Jahr vermutlich nur noch wenige Käufer hierfür finden lassen. Auch beim Pixel 4a hatte Google die zweite Farbvariante schlussendlich komplett gestrichen.