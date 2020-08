Pixel 5: Renderbilder zum neuen Google-Flaggschiff durchgesickert

Obwohl das Google Pixel 4a erst vor kurzem angekündigt wurde, möchte der Suchmaschinenkonzern in nächster Zeit noch weitere Smartphones auf den Markt bringen. Nun sind weitere Renderbilder und Rendervideos, die das kommende Flaggschiff-Modell Pixel 5 zeigen, durchgesickert.

Flaggschiff womöglich ohne High-End-SoC

Smartphone soll fast 700 Euro kosten

OnLeaks//Pricebaba

Die Bilder stammen vom Twitter-Nutzer " OnLeaks " und wurden in Kooperation mit dem On­li­ne-Ma­ga­zin Pricebaba veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der Fingerabdruck-Scan­ner ganz klassisch auf der Rückseite platziert und nicht unter dem Display verbaut wurde. Auf der Rückseite lässt sich außerdem eine Dual-Kamera mit LED-Blitz und einem weiteren Sensor finden. Die Selfie-Kamera wurde über ein Loch in das 5,7 Zoll-Display integriert.Der Bildschirm des Google Pixel 5 soll eine Bild­wie­der­ho­lungs­ra­te von 120 Hertz bieten. Im In­ne­ren des 5G-Smartphones soll allerdings nur ein Snapdragon 765G-SoC, der von acht Gi­ga­by­te RAM unterstützt wird, seine Arbeit ver­rich­ten. Die CPU lässt sich in vielen Mittelklasse-Geräten finden. Das könnte bedeuten, dass die Performance des Pixel 5 nicht mit anderen Flagg­schiff-Smartphones mit­hal­ten kann. Die Akkukapazität soll nur 3080 mAh betragen.Aktuellen Informationen zufolge sollen für das Google Pixel 5 knapp 700 Euro fällig werden. Sollte es stimmen, dass in dem zukünftigen Flaggschiff kein High-End-Prozessor zum Einsatz kommt, handelt es sich hierbei durchaus um einen stolzen Preis. Natürlich sollte beachtet werden, dass Google sich bisher noch nicht offiziell zu dem Gerät geäußert hat und es sich lediglich um Gerüchte handelt. Der Launch des Pixel 5 könnte am 30. September stattfinden.