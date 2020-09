Bill Gates: Elektrische Passagierjets und LKW sind nicht realistisch

Microsoft-Co-Gründer Bill Gates beschäftigte sich zuletzt vor allem mit Covid-19 und der Forschung an einer Impfung, doch nun kehrte der Milliardär zu "normalen" Themen zurück. Und er zeigte sich nicht optimistisch, dass Elektromobilität in allen Belangen abheben wird.

Gewicht der Batterien ist ein Problem

Tesla

"Abheben" ist hier im wahrsten Sinne des Wortes gemeint, denn in seinem Blog GatesNotes stellte er sich jüngst die Frage, wie die Fortbewegung in einer emissionsfreien Welt aussehen könnte (via Electrek ). Bill Gates meinte dabei gleich zu Beginn, dass Covid-19 zwar das derzeit beherrschende Thema ist und bleibt, die Klimakrise aber langfristig noch problematischer ist und nicht vergessen werden sollte.In Bezug auf CO2-Ausstoß wird Elektromobilität als ein wichtiges Mittel gesehen, um die Belastung auf das Klima zu minimieren. An der Annahme, dass Passagierfahrzeuge früher oder später allesamt elektrisch betrieben werden, hat er keine Zweifel. Dabei werde laut Gates die Nachfrage und damit auch die Auswahl an Elektroautos immer weiter steigen.In Bezug auf die ganz großen elektrischen Fortbewegungsmittel hat Gates hingegen große Zweifel, denn er glaubt nicht, dass Semi-Trucks (also Sattelzug-Zugmaschinen) wie Tesla Semi oder elektrisch betriebene Jets realistisch sind. Gates: "Das Problem ist, dass die Batterien groß und schwer sind. Je mehr Gewicht man bewegen möchten, desto mehr Batterien benötigt man, um das Fahrzeug anzutreiben. Aber je mehr Batterien man verwendet, desto mehr Gewicht fügt man hinzu - und desto mehr Energie benötigt man."Der Microsoft-Co-Gründer weiter: "Selbst bei großen Durchbrüchen in der Batterie­tech­no­logie werden Elektrofahrzeuge wahrscheinlich nie eine praktische Lösung für Dinge wie Trucks mit 18-Rädern, Frachtschiffe und Passagierjets sein. Strom funktioniert, wenn man kurze Strecken zurücklegen muss, aber wir brauchen eine andere Lösung für schwere Langstreckenfahrzeuge."