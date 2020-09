Reich, reicher, Elon Musk: Tesla-Chef überholt Facebook-Gründer

Das ging nun schneller als gedacht: Tesla-Chef Elon Musk hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg überholt und ist damit nun die dritt-reichste Person auf diesem Planeten. Sein Vermögen soll in etwa 115 Milliarden Dollar betragen.

Rasanter Zuwachs: Musk Vermögen bei 115,4 Milliarden Dollar

Musk wird bald Gates überholen

sentifi.com Marktstimmen zu :

Das berichtet das Online-Magazin Mashable und bezieht sich dabei auf neueste Berechnungen, die nach dem ersten Handelstag der frisch neu-aufgeteilten Tesla-Aktie durchgeführt wurde. Tesla Motors hatte dabei in der vergangenen Woche einen geplanten Split von 1:5 ("five-for-one stock split") vorgenommen, die nun so mit dem neuen Kurs Anfang der Woche erstmals gehandelt wurde. Das wurde zum vollen Erfolg, die Aktie hat gleich wieder zugelegt, um rund 12,5 Prozent.Durch diesen Kursanstieg ist Tesla-CEO Elon Musk nun die drittreichste Person der Welt. Sein Vermögen beläuft sich der Berechnung nach auf rund 115,4 Milliarden Dollar. Erst vor wenigen Tagen war die Nachricht verbreitete worden, dass Musk zu den Corona-Gewinner gehört. Dank weiter stetig wachsenden Einnahmen durch Tesla Motors, SpaceX und Co hat Musk sein Vermögen immer wieder steigern können.Mitte August kam dann die Meldung, dass er nach der Berechnung von Bloomberg viertreichster Mensch der Welt ist . Innerhalb von nur zwei Wochen hat er jetzt Facebook-Chef Mark Zuckerberg überholt und ist damit drittreichster Mensch des Planeten. Interessant ist dabei nicht nur der rasante Anstieg in den letzten zwei Wochen, sondern vor allem das Ergebnis in diesem Jahr: So hat Musk sein Nettovermögen allein in diesem Jahr um 87,8 Milliarden Dollar gesteigert, da sich Teslas Aktienkurs seit Jahresbeginn ungefähr verfünffacht hat.Mark Zuckerberg hat laut Bloomberg aktuell geschätzte 110,8 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Reicher als Zuckerberg und Musk sind nur noch Microsoft-Gründer Bill Gates (125 Milliarden Dollar) und Amazon-Chef Jeff Bezos (202 Milliarden Dollar). Läuft es für Musk weiterhin so gut, wird er in Kürze also auch Bill Gates überholen.