Fortnite: Ridley Scott kritisiert 1:1-Kopie seines legendären Apple-Clips

Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, Gladiator - und die Apple Werbung "1984": Alle diese filmischen Meisterwerke stammen von Kult-Regisseur Ridley Scott. Der Produzent hat jetzt auf die Parodie seines Werbespots für Apple von Epic Games reagiert - und er ist nicht gerade glücklich.

Epic Games trollt Apple mit einem "1984" Fortnite-Video

Shot für Shot kopiert

Epic Games

Star-Regisseur Ridley Scott hat sehr gemischte Gefühle bezüglich der Fortnite-Parodie auf den bekannten Apples Werbespot von 1984. Der Film-Produzent hatte im Auftrag von Apple den einminütigen Werbefilm in den 1980ern inszeniert. Es war schon damals ein überaus gewaltiges Monument, das gar nicht in die Maßstäbe der "normalen" Werbung passte, daher war der Spot wohl auch perfekt bei dem Kino-Produzenten aufgehoben. Scott gewann damit gemeinsam mit der ausführenden Werbeagentur TBWA zahlreiche Preise, darunter auch einen renommierten Preis des Cannes Lions International Advertising Festivals.Ridley Scott war damals schon durch Kinofilme wie Alien oder Blade Runner eine Hollywood-Größe. Dass er den Werbespot machte, soll auch an dem Budget gelegen haben, welches Apple ihm einräumte: 900.000 US-Dollar machte Steve Jobs damals dafür locker.Entsprechend der Geschichte und der Bedeutung des Werbespots hat Ridley Scott nun ein wenig Bauchschmerzen, was die Adaption seiner Kult-Werbung durch Epic Games angeht. Es sind gemischte Gefühle, die er hat, teilte er jetzt gegenüber dem Online-Magazin IGN mit.Dabei bestätigte Scott, an sich von der Animation in der Parodie beeindruckt zu sein. Die Botschaft des Fortnite-Anti-Apple-Filmchens rufe bei ihm aber selbst gemischte Gefühle hervor: "Ich habe den Werbespot gesehen und ich habe ihnen geschrieben, denn einerseits kann ich mich voll und ganz darüber freuen, dass sie meinen Werbespot Shot für Shot kopiert haben, aber schade, dass die Botschaft so gewöhnlich ist, wenn sie über Demokratie oder mächtigere Dinge hätten sprechen können... Und sie haben sie nicht verwendet."Kurz gefasst hält er die Idee und die Umsetzung für großartig, an einer bedeutenden Botschaft mangelt es aber. Das genau scheint den Kult-Regisseur schon fast zu kränken.