Microsoft Game Sale: Xbox- und PC-Spiele bis zu 75 Prozent reduziert

Microsoft bietet im gerade gestarteten Ultimate Digital Game Sale jetzt bis zu 75 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele für den PC. Außerdem wurde zahlreiche Xbox-Spiele reduziert. Man spart bis zu 50 Prozent, Live-Mitglieder bekommen Extra-Rabatt.

Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Xbox Games

Call of Duty Modern Warfare

Forza Horizon 4

Red Dead Redemption 2

Maneater

The Sims 4

Assassin's Creed Odyssey

Bis zu 75 Prozent Rabatt auf ausgewählte digitale PC Spiele

Forza Horizon 4

Ark Survival Evolved

Human Fall Flat

Wer an den einzelnen Spielen kein Interesse hat, bekommt im Sale zudem die Möglichkeit, für nur 1 Euro den Xbox Game Pass Ultimate auszuprobieren . Das Angebot gilt aber nur für Kunden, die bisher den Game Pass noch nicht gebucht hatten, also nur für Neukunden. Der reguläre Preis für das Ultimate-Abonnement beträgt 12,99 Euro monatlich. Wichtig ist, dass man falls man das Abo nicht nutzen möchte, innerhalb des ersten Monats kündigt, ansonsten läuft das Abo automatisch weiter, wobei dann 12,99 Euro fällig werden. Xbox Game Pass Ultimate beinhaltet derzeit unbegrenzter Zugriff auf über 100 Spiele für Konsole, PC und Android-Mobilgeräte.Bei den Spielen zum Kauf lohnt sich der Blick auf die Angebote dabei sind verschiedene Editionen, die alle sofort zum Download zur Verfügung stehen. Für Xbox Live Gold-Abonnenten gibt es dabei immer noch einen Bonus-Rabatt, sie bekommen die bereits reduzierten Spiele also noch einmal günstiger. Microsoft gewährt für Abonnementen jeweils noch einmal zehn Prozent Extra-Rabatt! Als Beispiel: Call of Duty Modern Warfare kostet regulär 69,99 Euro und ist jetzt im Sale für 52,49 Euro zu haben. Seid ihr Xbox Live Mitglied könnt ihr euch das Angebot sogar für nur 45,49 Euro sichern.Der Sale läuft noch bis zum 24. August 2020. Bei derzeit reduzierten Spielen, die im Xbox Game Pass Ultimate-Abo enthalten sind, findet ihr eine entsprechend Hinweis auf der Seite der jeweiligen Spiele.