Von wegen Sony: Für Xbox-Chef hat Nintendo die besten Exklusiv-Titel

Sony konnte die aktuelle Konsolengeneration auch durch seinen großen Erfolg mit Exklusiv-Titeln dominieren. Doch für Phil Spencer ist es ein anderer Konzern, der die besten exklusiven Spiele bietet. Der Xbox-Chef spricht jüngst ein großes Lob für Nintendo aus.

Sony hat zwar die Konsolen-Krone, Spencer findet Nintendo-Exklusives aber besser

Ein echtes Juwel

Die PlayStation 4 ist mit über 110 Millionen ausgelieferten Einheiten bis auf Platz vier der meistverkauften Spielkonsolen geklettert - nur geschlagen von der Game Boy- und Nintendo DS-Familie sowie dem Throninhaber PlayStation 2. Ohne Zweifel haben zu diesem Erfolg auch die hochgelobten Exklusiv-Titel der Sony-Studios beigetragen. Wie GamePro in Bezug auf ein neues Interview mit Phil Spencer mit Animal Talking berichtet, sieht der Xbox-Chef die Krone für die besten Titel aber klar bei Nintendo "Langsam aber sicher ist es unmöglich vom Erfolg, den Nintendo hat, überrascht zu werden, das läuft einfach seit Jahrzehnten so", so Spencer in Anspielung auf die beeindruckenden Verkaufszahlen von Animal Crossing. "Nintendo geht das einfach genial an: Sie sehen Spiele und ihre Hardware, die gesamte Plattform, als eine große Sache", so Spencer weiter. "Es ist fast schon magisch wie es ihnen gelingt, eine absolut runde Nintendo-Erfahrung zu erschaffen".Wie Spencer weiter ausführt, würden die meis­ten Unternehmungen in der Unterhaltungsin­dustrie keine großen Erfolge feiern, deshalb müsse man Nintendo für seinen anhaltenden Erfolg reich Respekt zollen. "Nintendo ist einfach meisterhaft in dem, was sie machen. Ich hab es immer wieder gesagt: Aus meiner Sicht haben sie den stärksten First-Party-Katalog, den es gibt". "In der Gaming-Industrie sind sie ein echtes Juwel", so Spencer begeis­tert. Nintendo sei für die gesamte Spiele­industrie ein Gewinn, da sie dafür sorgen, dass sich mehr Menschen für das Genre interessieren.