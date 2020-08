Microsoft bestätigt: Xbox Series X erscheint im November ohne Halo

Nach neuen Leaks äußert sich Microsoft jetzt offiziell zum Release-Ter­min der Xbox Series X. Die Next-Gen-Konsole soll wie erwartet im No­vem­ber erscheinen und weltweit ausgeliefert werden. Kleiner Dämpfer: Halo In­fi­nite wird verschoben und somit nicht zu den Starttiteln gehören.

Halo Infinite gehört nicht zu den Release-Titeln der Xbox Series X

Nicht nur wurde der Launch-Zeitraum bereits von einer Microsoft-Managerin erwähnt, vor al­lem die kürzlichen Leaks zum neuen Wireless-Controller haben die Redmonder zu einer of­fi­ziel­len Äußerung gedrängt. Obwohl für die Xbox Series X konkret ein Startschuss am 5. No­vem­ber im Raum steht, bleibt eine genaue Tagesangabe jedoch weiterhin aus. Im jüngsten Blog-Beitrag des Unternehmens ist lediglich die Rede von einem Release im November. Doch die Verkündung beziehungsweise Einschränkung des Zeitraums muss zusammen mit einer bitteren Pille geschluckt werden.Wie Microsoft direkt zum Einstieg seiner Ankündigung bekannt gibt, wird sich der Vor­zei­ge­ti­tel Halo Infinite deutlich verschieben - "Unsere Vision bei Xbox und 343 Industries war es im­mer, unseren Fans das beste Halo-Spiel aller Zeiten zu bieten und gleichzeitig das Wohl­be­fin­den des Teams in Einklang zu bringen. Um dies zu tun, werden wir etwas mehr Zeit be­nö­ti­gen, um die Arbeit abzuschließen. Halo Infinite erscheint nun 2021." Der Master Chief wird also nicht direkt zum Release der Xbox Series X seine Mission antreten. Microsoft vertröstet die Fans jedoch mit mehr als 50 neuen Spielen.Zu den kommenden Next-Gen-Titeln, die für die Xbox Series X optimiert werden, gehören unter anderem Assassin's Creed Valhalla , Dirt 5 und Watch Dogs Legion. Außerdem stehen Game Pass-Spiele wie The Medium und Scorn im Mittelpunkt, während ältere Games wie Forza Horizon 4, Gears 5 und Ori and the Will of the Wisps ein grafisches Upgrade erhalten werden. Über die mögliche Xbox Series S (Lockhart) sprach Microsoft nicht. Die Enthüllung der günstigen Alternative zur Series X wird in einem Livestream im Laufe des Augusts er­war­tet. Gleiches gilt für die Verkündung der Preise und den Start der Vorbestellung.