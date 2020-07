Gabe Newell zieht die Xbox Series X der PS5 vor, "weil sie besser ist"

Gabe Newell ist derzeit in Neuseeland, der Valve-Chef steckt dort im Wesentlichen seit dem Ausbruch des Coronavirus bzw. der Lockdown-Maßnahmen fest. Dort vertreibt er sich die Zeit u. a. mit Talkshow-Auf­tritten und wurde nun zu Next-Gen-Konsolen befragt.

Sony oder Microsoft?

Wie er in einer TV-Show verraten hat, war Newell gemeinsam mit einer Gruppe an Freunden und seinen Eltern in Neuseeland auf Urlaub als Covid-19 im Westen endgültig ausbrach. Man entschied sich im März, im Inselstaat im Südwestpazifik zu bleiben. Als Dankeschön für die neuseeländische Gastfreundschaft hilft er nun dabei, in Auckland ein kostenloses Konzert zu veranstalten und dieses bewirbt er dieser Tage auch im Fernsehen.Vor kurzem war er bei der Talkshow The Project zu Gast und wurde dort auch auf die nächste Konsolengeneration angesprochen (via VG24/7 ). Konkret wurde Newell gefragt, welche der beiden Konsolen er für die bessere hält, also Sonys PlayStation oder Microsofts Xbox Series X Und der Valve-Chef zögerte nicht und nannte die Xbox Series X. Auf die Frage nach dem Warum sagte der 57-Jährige schlichtweg "Weil sie besser ist." Er erläuterte weiter, dass er in diesem Rennen keinen Einsatz habe, da Valves Hauptgeschäft sowie die Entwicklung in erster Linie im PC-Bereich liegt, meinte aber eben, dass eine persönliche Empfehlung die Xbox sei.Weiter erläuterte er die Sache nicht. Es ist aber bereits klar, dass die Microsoft-Konsole mehr reine Leistung bietet, zumindest auf dem Papier. Denn die PS5 punktet auch durch eine besonders schnelle SSD und eine unterschiedliche System-Architektur.Ein Grund für Newells Präferenz könnte sein, dass die Xbox Series X eine große Verwandtschaft zu einem Windows-PC hat. Eine andere Erklärung ist, dass Valve und Microsoft in den vergangenen Jahren verstärkt kooperiert haben. Eine Rolle könnte auch spielen, dass Konkurrent Epic Games mit der PS5 und Sony zusammenarbeitet. Vielleicht hält Newell die Microsoft-Konsole aber tatsächlich "nur" für das objektiv bessere Gerät.