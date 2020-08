Logo-Wahnsinn: Microsoft streicht Xbox Series X-Hinweis auf Spielen

Nach reichlich Kritik am Cover-Design kommender Next-Gen-Spiele soll Microsoft jetzt einlenken und das "Optimiert für Xbox Series X"-Logo von den Verpackungen entfernen. Ein deutlich dezenterer Hinweis auf der Rückseite der Boxen dürfte über die Vorteile aufklären.

Subtile Erwähnung auf der Rückseite statt Logo-Wahnsinn

Microsofts Plan sah es bisher vor, Spieler mit dem neuen Zusatzlogo zu informieren, ob der ausgewählte Titel sein volles Potenzial auf der Xbox Series X entfalten kann. Ein logischer Schritt, schließlich soll die im Herbst erwartete Next-Gen-Konsole mindestens ein Jahr lang keine eigenen Exklusivtitel erhalten. Doch darin scheinen Gamer ein geringeres Problem zu sehen, als in der möglichen Verunstaltung aufwendig gestalteter Spiele-Verpackungen. Grund dafür sind die vielen Logo-Platzierungen (USK, Publisher & Co.) auf dem Cover der Titel, wobei vorrangig der "Optimiert für Xbox Series X"-Hinweis in die Kritik geraten ist.Wie der Gaming-Analyst Daniel Ahmad via Twitter mitteilt, soll Microsoft das Feedback seiner Community wahrgenommen haben und reagieren. Anhand des kommenden Renn­spiels Dirt 5 zeigt er, dass die Redmonder das Zusatzlogo auf der Front des Covers gänzlich entfernen könnten. Ahmad spricht zudem dafür aus, dass in Zukunft eine "subtilere Er­wäh­nung" auf der Rückseite der Titel platziert wird. Ob Microsoft dafür das erst kürzlich vor­ge­stell­te Xbox Series X-Logo verwenden oder die Next-Gen-Vorteile in einfacher Textform ab­dru­cken wird, ist bisher nicht bekannt.Fraglich ist auch, welchen Stellenwert das Co­ver-Design von zukünftigen Xbox-Spielen ein­neh­men wird. Nicht nur, dass die Plas­tik­ver­pa­ckun­gen bei einem Großteil ihrer Besitzer im Schrank verstauben, sondern auch der Vor­marsch digitaler Verkäufe ist zu beachten. Die weiterhin anhaltende Coronavirus-Pandemie zeigt, dass Konsolen-Spieler mit Game-Down­loads liebäugeln, anstatt den Elek­tro­nik­markt aufzusuchen oder sich das physische Spiel lie­fern zu lassen. Wie Sony bekannt gab , wur­den zwischen April und Juni knapp 74 Pro­zent der PS4-Spielkäufe digital vollzogen.