Xbox Series X: Microsoft-Managerin spricht von Release im November

Über den Release-Termin der neuen Next-Gen-Konsole Xbox Series X wird seit Monaten diskutiert. Jetzt bringt Microsoft-Managerin Amy Hood etwas Licht ins Dunkel. In einem Interview bestätigte die Finanzchefin der Redmonder einen Startzeitraum im November.

Offiziell rudert Microsoft mit den Release-Angaben zurück

Wenn es um den Preis und das Launch-Datum der Xbox Series X geht, hält sich Microsoft bislang bedeckt und gibt nur bekannt, dass man das Weihnachtsgeschäft 2020 anpeilt. Die vor sieben Jahren zum Chief Financial Officer (CFO) berufene Managerin Amy Hood geht in einem Interview mit den Kollegen von Bloomberg etwas mehr ins Detail. Auf die Frage von Tech-Reporterin Dina Bass , ob die Xbox Series X auf pünktlichem Kurs für einen Release im No­vem­ber sei, gab die Finanzchefin eine positive Antwort. Ein genaues Datum ließ sich Hood jedoch scheinbar nicht entlocken.Nachdem die Story unter anderem vom Gaming-Magazin Gamespot aufgegriffen wurde, äußerte sich ein Microsoft-Sprecher, um zusätzlich klarzustellen, dass bisher kein offizieller Release-Termin der Next-Gen-Konsole bekannt gegeben wurde. Über einen Startschuss im November 2020 wurde in der Gerüchteküche bereits seit längerem gesprochen. Schließlich erschienen auch die beiden Vorgänger Xbox One (2013) und Xbox One X (2017) in eben jenem Monat. Der in diesem Jahr auf den 27. November fallende "Black Friday" gilt mitt­ler­wei­le weltweit als Schnäppchen-Tag, der das Weihnachtsgeschäft einläutet. Es ist also durch­aus denkbar, dass Microsoft die neue Konsole zu diesem Termin in den Regalen platziert.Bevor die Redmonder über Preise, das finale Release-Datum und einen möglichen Ableger in Form der Xbox Series S (Lockhart) sprechen, steht am heutigen 23. Juli vorerst der für die Konsole wegweisende Xbox Games Showcase an. Ab 18 Uhr wird Microsoft im Livestream seine neuen Spiele vorstellen, die man in den nächsten Monaten exklusiv für das hauseigene Dreiergespann aus Xbox Series X, Xbox One und Windows 10-PCs anbieten wird. Bestätigt wurde bisher lediglich die erste Gameplay-Präsentation des kommenden Halo Infinite. Nach­schub könnte es aber auch für die Franchises Forza, Gears of War und Fable geben.