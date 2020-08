Markenwert: Microsoft nun mehr wert als Google, Amazon dominiert

Vor einigen Jahren galt Microsoft als ein wenig bis sehr angestaubt, Google hingegen als der "coole" Internet-Emporkömmling, der sich in Richtung Weltherrschaft aufmachte. Doch 2020 ist das längst nicht mehr so, nun ist die Marke Microsoft wieder mehr wert als jene von Google.

Amazon wird als Händler gewertet

SAP ist bestes deutsche Unternehmen

Die alljährlich erscheinende Marktwertanalyse von BrandZ werden einige zwar womöglich in Frage stellen, der fast 200-seitige Report ist jedoch eine detaillierte Analyse der Unternehmen und des Marktes . Dahinter steckt übrigens die Kantar Group, das zweitgrößte Marktforschungsunternehmen der Welt.Und laut dem jüngsten Report der Top-100 der wertvollsten Marken der Welt ( PDF ) liegt Microsoft mittlerweile an der dritten Stelle. Damit konnte der Redmonder Konzern wie erwähnt Google überholen und liegt sogar an der zweiten Stelle, wenn man nur Technologie-Firmen bzw. -Marken wertet.Die Nur-Technik-Rangliste hat allerdings ein ziemlich großes Aber: Denn BrandZ führt Amazon in der Kategorie Handel, nicht Technologie. Das verwundert zwar, spiegelt aber wider, dass Amazon auf dieser Weise sein Geld verdient - der "Kanal" Internet sowie Zusatzgeschäfte wie Prime Video spielen hierbei nur eine untergeordnete Rolle.Amazon jedenfalls dominiert die Gesamtrangliste mit einem Marktwert von rund 416 Milliarden Dollar, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 32 Prozent. An der zweiten Position kommt Apple, der kalifornische Konzern ist 352 Milliarden Dollar wert (+14 Prozent). Microsoft ist der neue Drittplatzierte, der Markenwert der Redmonder beträgt 327 Milliarden, auch hier war das Plus beträchtlich, nämlich 30 Prozent. "Blech" geht mit 323 Milliarden an Google, das liegt auch daran, dass das Plus mit fünf Prozent relativ mager ausfiel.Das bestplatzierte deutsche Unternehmen ist SAP und liegt unverändert an der 17. Position (Markenwert: 57,6 Milliarden Dollar). Die Deutsche Telekom erreichte den 32. Rang, verlor aber sieben Plätze. Weitere deutsche Vertreter: Mercedes-Benz (Rang 56), BMW (61), Aldi (84), Adidas (92), DHL (93) und Siemens (94).