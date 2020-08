Halo Infinite retten: Microsoft holt die Veteranen des Erfolgs zurück

Auch der nach hinten geschobene Release-Termin für Halo Infinite ist of­fen­bar kein Garant dafür, dass das zuständige Management opti­mis­ti­scher ist, die Ziele zu erreichen. Daher holt man jetzt alte Haudegen der Serie zurück, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen.

Auch Pierre Hintze kommt zurück

Siehe auch:

Microsoft

Nachdem in den US-Medien bereits Berichte darüber auftauchten, wurde es nun auch von Microsoft offiziell bekannt gegeben: Joseph Staten wird konzernintern zu 343 Industries versetzt, um die Entwicklung des neuesten Teils der Erfolgsserie voranzubringen. Dieser war eigentlich seit dem Start der Serie beim damaligen Entwicklungs-Studio Bungie über lange Zeit mit Halo verbunden. Zuletzt beaufsichtigte er aber die Arbeiten an einem anderen Microsoft-Spiel.Halo Infinite sollte eigentlich in diesem Jahr zum wichtigen Weihnachtsgeschäft fertiggestellt sein. Es zeigte sich aber, dass diese Zeitplanung nicht zu halten ist. Daher wurde der Release-Termin auf das kommende Jahr verschoben. Obwohl nun mehr Zeit zur Verfügung stand, um das Game auch qualitativ in der Tiefe voranzubringen, war man an der Spitze der Gaming-Sparte des Redmonder Konzerns aber wohl zunehmend weniger von einem erfolgreichen Abschluss überzeugt.Der Veteran Staten, der in der Fan-Community noch im­mer großes An­sehen besitzt, soll es nun richten. Da er bei den Vor­gän­gern Halo: Combat Evolved, Halo 2 , Halo 3, Halo 3: ODST und Halo: Reach bereits für die Missions-Skripte und an­dere inhalt­liche Fragen zu­ständig war, dürfte das Ver­trauen in seine Fähig­keiten groß sein.Staten ist allerdings nicht die einzige Personalie in dem Bereich. Auch Pierre Hintze wird ab sofort an der Entwicklung des Produkts Halo Infinite beteiligt sein. Bei der Halo: The Master Chief Collection leitete er bereits das Publishing-Team. Jetzt soll er für eine ordentliche Umsetzung des Free-to-Play-Bestandteils sorgen.