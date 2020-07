Konsolen-Umfrage: PS5 liegt klar vor Xbox, viele wollen direkt kaufen

Es ist nur ein Ausschnitt, den eine aktuelle Umfrage aus den UK liefern kann, trotzdem zeigen sich darin interessante Tendenzen. Demnach wollen viele Gamer nicht lange auf den Kauf der Next-Gen-Konsolen warten, die PS5 liegt in der Gunst weit vorne.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt)

Marvel's Avengers (Square-Enix)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remaster (Activision)

Dying Light 2 (Techland)

Halo Infinite (Xbox Game Studios)

Die Agentur Experience12 hatte in UK im Rahmen der digitalen MCM Comic Con über dessen Online-Kanäle zwischen dem 25. Juni und 2. Juli insgesamt 3000 Briten zu den Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft befragt. 80 Prozent der Teilnehmer lagen dabei in der Altersgruppe zwischen 18 und 34, 58 Prozent waren männlich. Vor die Wahl gestellt, auf welche der kommenden Konsolen man sich "am meisten freut", konnte die PlayStation 5 eine überwältigende Mehrheit auf sich vereinen. 84 Prozent nannten die Sony-Konsole, 15 Prozent sehnen sich demnach die Xbox Series X herbei.Wie MCVUK in seiner Analyse zu der Umfrage schreibt, könnte dieser große Unterschied auch darauf zurückzuführen sein, dass Microsoft im Kampf um Kunden mit großem Nachdruck seinen Generationen- und Plattformübergreifenden Ansatz verfolgt: die Spiele der eigenen Studies werden laut dem Konzern "für Jahre" sowohl auf Xbox One als auch Xbox Series X sowie Windows-10-PCs spielbar sein. Damit dürfte der Ansporn für ein Upgrade hier deutlich geringer ausfallen.Interessante Einblicke liefert die Umfrage auch in Bezug auf die Geschwindigkeit, die beim Absatz der Next-Gen-Konsolen zu erwarten ist. 37 Prozent der Studienteilnehmer geben an, den Kauf der Konsole "zum Launch" zu planen. Neun Prozent wollen sich rund einen Monat nach Launch Zeit lassen, zwölf Prozent drei Monate, 26 Prozent planen aktuell, in den ersten sechs Monaten nach Launch den Kauf tätigen zu wollen.In Bezug auf die Spiele ist Cyberpunk 2077 für 43 Prozent der Befragten die "am meisten erwartete Veröffentlichung". Im Anschluss die in der Umfrage ermittelte Top 5 der kommenden Titel: