Halo Infinite - Microsoft zeigt erstes Gameplay mit dem Master Chief

Wie erwartet hat beim Microsoft Xbox Games Showcase im Juli Halo Infinite eine große Rolle eingenommen. Versprochen wurde vor dem Online-Event erstes Gameplay-Material aus dem Spiel, welches voraussichtlich im November zusammen mit der neuen Xbox Series X erscheint. Dieses Versprechen wurde natürlich von Microsoft auch eingehalten.Das rund neun Minuten lange Video verschafft uns einen ersten Einblick in die Kampagne des Shooters. Wir sehen, wie der Master Chief nach einer unsanften Landung im feindlichen Gebiet die Absturzstelle zu Fuß und per Warthog erkundet - und sich natürlich Schießereien mit den bekannten Aliens liefert.Halo Infinite läuft auf der Xbox Series X mit 60 fps und unterstützt dabei maximal 4K. Der Release erfolgt Weihnachten 2020 für die Xbox Series X, Xbox One und den PC.