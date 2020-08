Microsoft xCloud: Das Spiele-Streaming im Game Pass startet heute

Noch vor dem offiziellen Start im September erweitert Microsoft die Beta des neuen Spiele-Streaming-Dienstes xCloud und stellt diese noch heute für alle Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate zur Verfügung. Für die Nutzung wird ein Android-Smartphone vorausgesetzt.

Microsoft verlängert die "Preview"-Phase mit mehr Spielen

Als direkter Konkurrent zu Cloud-Gaming-Plattformen wie Google Stadia und Nvidia GeForce Now wird Microsoft den mit der Game Pass-Flatrate verzahnten xCloud-Service ab dem 15. September offiziell starten. Nun geben die Redmonder bekannt (via Thurrott ), dass Be­sit­zer von Android-Smartphones und des Xbox Game Pass Ultimate bereits im Laufe des heu­ti­gen Tages Zugriff auf eine nicht näher genannte Auswahl von Spielen erhalten werden, die über das Internet an kompatible Endgeräte gestreamt werden können.Der Wortlaut von Microsoft erinnert dabei an ei­nen Stresstest der xCloud-Server, we­ni­ge Wochen vor dem Release: "Da wir uns dem Start des Cloud-Gamings über den Xbox Game Pass Ultimate am 15. September nähern, treten wir in eine begrenzte Beta-Phase ein, um einen reibungslosen Ablauf des Cloud-Gaming-Erlebnisses mit der Game Pass-App unter Android zu gewährleisten. Bestehende Nutzer der Anwendung werden die Mög­lich­keit er­hal­ten, eine Reihe der verfügbaren Titel zu testen, während wir die Nutzung für eine breitere Verfügbarkeit im nächsten Monat vorbereiten."Es ist davon auszugehen, dass Microsoft die 36 im Vorfeld angeteaserten Spiele , zu denen unter anderem Gears 5, Sea of Thieves, Grounded, Minecraft Dungeons, State of Decay 2 und The Outer Worlds zählen, für die aktuell erweiterte Beta von xCloud zur Verfügung stel­len wird. Unklar bleibt jedoch, ob auch neue Spieler an der Testphase teilnehmen kön­nen, die bisher noch nicht im Besitz der Game Pass-App waren. Ebenso offen ist die Fra­ge nach der genauen Uhrzeit, zu der das Unternehmen die aktualisierte Software über den Google Play Store an Android-Smartphones verteilt. Fest steht: Apple iPhone-Nutzer kommen auf­grund kritisierter App-Store-Richtlinien in naher Zukunft nicht in den Genuss von xCloud.Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.