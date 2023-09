Microsoft entwickelt Streaming-Dienst für PC-Spiele aus der Cloud

Microsoft plant seit einiger Zeit offenbar einen Streaming-Dienst für PC-Spiele. Dies geht aus internen E-Mails hervor, die im Zuge des Rechts­streits um die Übernahme von Activision Blizzard veröffentlicht wurden. Bisher streamt Microsoft nur Xbox-Titel.

E-Mails aus FTC-Verfahren liefern interne Details

PC-Game-Streaming war schon 2021 in Arbeit

Bei einer Durchsicht von Dokumenten, die von Microsoft im Streit mit der US-Handelkommission FTC um die Übernahme von Activision Blizzard vor Gericht eingereicht wurden, stieß man bei The Verge auf einige interessante Details. So geht aus enem E-Mail-Austausch zwischen verschiedenen Mitgliedern der Führungsetage bei Microsoft hervor, dass die Redmonder nicht mehr nur Xbox-Spiele per Streaming anbieten wollen.Erstmals schrieb Microsoft-Chef Satya Nadella schon Mitte 2021 an Xbox-Chef Phil Spencer, den Cloud-Gaming-Chef Kareem Choudhry und andere ranghohe Manager, nachdem man befürchtete, Google könnte seinen inzwischen eingestellten Game-Streaming-Dienst Stadia zu einer Art generischer Cloud-Gaming-Plattform machen, auf der Spieleentwickler ihre Titel anbieten können.Auf Nadellas E-Mail, in der sich dieser sorgte, Google könnte einen Vorteil haben, weil man dort mit generischen Linux-basierten Virtual-Machines und Netzwerkdiensten arbeitet, reagierte Xbox-Chef Spencer äußerst kurzfristig und erklärte, dass Microsoft in der Tat an einer auf seiner Azure Cloud basierenden Lösung für das Cloud-Streaming von PC-Spielen arbeite.Im weiteren Verlauf erklärte Spencer auch, dass man intern daran arbeite, eine "Azure GPU SKU" zu schaffen, mit der man die vorhandene Hardware in den Rechenzentren des Konzerns auch für das Cloud-Streaming von nativ auf PCs laufenden Spielen anbieten könnte. Da die E-Mails aber von 2021 stammen, ist derzeit unklar, wie weit Microsofts Pläne vorangeschritten sind.Bis heute gibt es noch keine Variante des Game-Streamings von Microsoft, bei dem man PC-basierte Spiele von Cloud-Servern zum Kunden bringt. Der Xbox Cloud Gaming-Dienst bietet bisher ausschließlich Xbox-Spiele per Cloud-Streaming an, da Microsoft die dafür verwendeten Rechenzentren mit speziellen Servern auf Basis der Hardware einer Xbox Series X ausgerüstet hat. Ob und wann Microsoft also wirklich beginnt, PC-Spiele aus der Cloud per Streaming anzubieten, bleibt somit abzuwarten.