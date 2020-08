Microsoft zeigt offizielles Smartphone-Zubehör für die xCloud-Nutzung

Am 15. September startet Microsoft mit seinem Cloud-Gaming-Angebot , dass unter dem Codenamen xCloud entwickelt wurde und Teil des Xbox Game Pass Ultimate wird. Zusammen mit Partnern hat man jetzt offi­zielles "Xbox Mobile Gaming-Zubehör" vorgestellt.

Vom Headset bis Controller: Gerüstet für die xCloud

Razer Kishi Xbox-Version

PowerA-Controller

SteelSeries Arctis 1 Wireless für Xbox

Um auf Smartphones wirklich vollwertig spielen zu können, muss zusätzliches Equipment her. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate bringt Microsoft ab September unzählige Konsolen-Titel auf mobile Geräte. In einem ausführlichen Blogpost hat das Unternehmen jetzt die passenden Accessoires vorgestellt, die zusammen mit Partnern entwickelt wurden: "Wir freuen uns, unser Sortiment an Zubehör für mobile Spiele für die Xbox vorzustellen, das ab heute vorbestellt oder gekauft werden kann".Mit dem Razer Kishi in der Xbox-Version stellt man dabei eine überarbeitete Version eines Controllers für Android-Smartphones vor, der erstmals bei der CES 2020 zu sehen war. Das Eingabegerät wurde mit Xbox-Buttons ausgerüstet und bringt unter anderem eine USB-C-Verbindung mit niedriger Latenz, klickbare analoge Thumbsticks, ein D-Pad sowie Pass-Through-Charging für Smartphones mit. Im Preis von 89 Euro sind 14 Tage Xbox Game Pass Ultimate enthalten, bei Bestellung im Microsoft Store soll der Versand ab 17. August beginnen.PowerA war der erste Partner, der im Rahmen des "Designed für Xbox"-Programms ein Accessoire für mobiles Gaming vorgestellt hatte. Für die xCloud-Nutzungs stellt das Unternehmen jetzt den MOGA XP5-X Plus Bluetooth Controller vor. In seiner Bauform orientiert man sich dabei stark am Original-Controller, legt aber einen abnehmbaren Clip für das Befestigen von Smartphones bei, die können über den integrierte 3000mAh Akku geladen werden. Die Vorbestellung ist ab jetzt für 75 Euro über den Microsoft-Store möglich, die Veröffentlichung erfolgt aber erst am 1. Oktober.Auch für ein gutes Klangerlebnis soll das offizielle Xbox-Mobile-Gaming-Zubehör sorgen. Das entsprechende Headset kommt von SteelSeries und hört auf den Namen Arctis 1 Wireless für Xbox . Die Funkübertragung erfolgt per USB-C-Dongle, Stimmen sollen dank des abnehmbaren "ClearCast-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung" gut und rauschfrei klingen. Hier liefert ein Blick in den deutschen Microsoft Store noch kein Ergebnis, der US-Store gibt den preis mit 99 US-Dollar an.